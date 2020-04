Tunuri financiare: Best Achiziții SRL a vândut statului echipamente medicale de protecție de 45 de milioane de lei în criza coronavirusului

Firma Best Achiziții, abonată la contracte din bani publici și implicată în scandalul blocării unui proiect energetic strategic al UE, a încheiat două contracte cu compania de stat Unifarm pentru furnizarea de echipamente de protecție, potrivit unui răspuns al Unifarm pentru G4Media.ro.

Astfel, Unifarm SA a încheiat cu Best Achiziții două contracte, unul pe 16 martie 2020, și unul pe 31 martie 2020. Din primul contract au fost livrate mărfuri în valoare de 38.752.522 lei și din al doilea, mărfuri în valoare de 6.400.000 lei, adică în total 45 de milioane de lei. Mărfurile au fost aduse la depozitele Unifarm și distribuite în întreaga rețea.

Prețul unitar, fără TVA și exprimat în lei, a fost de: mănuși de protecție/0.22 lei, măști de protecție 3 pliuri/între 2.10 și 2.53 lei, în funcție de cantități, combinezoane de protecție/de la 64 la 73 lei, in functie de model si cantitati, potrivit răspunsului Unifarm. Firma care a produs combinezoanele livrate de Best Achiziții, Esbay GlobalTekstil, este un producător cu sediul în Gaziantep (Turcia). Potrivit paginii de Facebook și site-ului oficial, compania turcă a fost până anul trecut producător de pantofi și textile, dar acum s-a profilat pe producția de măsti și combinezoane de protecție.

Mărfurile au fost blocate de vameșii bulgari "în mod nejustificat", ceea ce a dus la întârzierea unor livrări, arată Unifarm în răspunsul pentur G4Media.ro. De asemenea, blocarea exporturilor de către Turcia a dus la apariția de întârzieri care au provocat rezilierea contractelor pentru mărfurile nelivrate din Turcia, potrivit companiei de stat. Compania Unifarm nu a avut contracte cu Best Achiziții anterior declanțării epidemiei de coronavirus, potrivit companiei.

Firma Best Achiziții e deținută acum de Alexandru Vlad Mihai Cristescu, potrivit portalului Confidas, iar administrator este Mihaela Elena Neagu, care în trecut a fost acționar al firmei. Cristescu este asociat și în firma Akyle Security. Firma Best Achiziții este abonată la achiziții publice. Ultimul exemplu datează de vineri, când G4Media.ro a scris că Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), care gestionează toate spitalele din subordinea Primăriei București, a încheiat cu BEST ACHIZIȚII SRL trei contracte în valoare de 283.000 euro pentru furnizarea de măști și combinezoane COVID 19.

Mihaela Elena Neagu (foto, sursa Gazeta Sporturilor) este acționarul unic al Libro Events, firma de curățenie care a primit de la Primăria Sectorului 5 contractul de 700.000 de euro pentru serbarea a 50 de ani de existență a Sectorului 5. Tot ea era acționarul unic al firmei Best Achizitii SRL care bloca în 2017 un proiect strategic pentru România: gazoductul BRUA, care unește Bulgaria, România, Ungaria și Austria în încercarea de a diminua dependența de gazele naturale din Rusia.

Firmele controlate de Mihaela Elena Neagu s-au remarcat în ultimul deceniu prin zeci de contracte cu statul: de la ministere, agenții guvernamentale, primării, companii deținute de primării sau companii deținute de ministere. Scandalul major din 2017 a expus comportamentul economic al companiilor controlate de Mihaela Elena Neagu. La acel moment, în iulie 2017, firma Best Achiziții SRL a depus o contestație la licitația organizată de Transgaz pentru atribuirea contractului de construire a primei faze a conductei BRUA, în lungime de 479 km, de la Podișor pana la Recaș. Licitația era oricum în întârziere, iar proiectul primise o lovitură politică după ce Ungaria anunțase că nu vrea să mai construiască ultima fază a proiectului, legătura cu Austria.

După contestația firmei Mihaelei Neagu, Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a suspendat licitația. A fost extrem de straniu la acel moment faptul că firma trimisese contestația către CNSC fără să aștepte răspunsul la o notificare transmisă către Transgaz, dar și fără să-și justifice cererea de suspendare. O opinie separată a CNSC considera "nejustificată"această contestație a SC Best Achiziții SRL. HotNews.ro a relatat pe larg cazul la acel moment. Oprirea licitației era cu atât mai ciudată cu cât firma avusese în 2016 un singur angajat și o cifră de afaceri de doar 1,7 milioane de lei, infim pentru o licitație cu o miză atât de mare.