Un nou scandal de tip Bismobil? Afaceriștii Alexandru și Nicoleta Manea îngroapă și firma Noam Mobili Design. Cine va plăti pentru pierderile uriașe!

Cazul pe care-l prezentăm în cele ce urmează se poate rezuma extrem de simplu: după ce au adus în pragul falimentului agențiile imobiliare ANG, afaceriștii Alexandru și Nicoleta Manea s-au reorientat rapid, intrând pe o piață ce nu are legaturi directe cu precedenta intreprindere, in cazul de fata pe piața de decorațiuni interioare. Cei doi „au dat-o în bară" și cu decoratiunile propuse de societatea Noam Mobili Design, care are patru asociați: Alexandru Manea, Nicoleta Claudia Manea, Marius Peter si Alina Georgiana Peter, iar administratorii, cei care ar putea plăti pentru pierderile uriașe, sunt Alina Georgiana Peter si Nicoleta Claudia Manea.

Acest model de „business" a mai fost practicat pe piața românească, caz în care mai mulți clienți de bună credință și-au pierdut banii. Cel mai recent relatat de presa de investigatii s-a referit la firma Bismobil, în care situație proprietarul a fugit cu banii clienților! Scandalul Bismobil a avut o audiență uriașă, interesul enorm fiind motivat de o escrocherie amplă care a fost relatată de mai multe posturi de televiziune si de ziare cu acoperire națională. Se poate spune ca si investigatia pe care o prezentam in cele ce urmează se apropie ca amploare de cazul Bismobil, scrie Romania TV.

Conform documentelor oficiale, înregistrate la ANAF, firma în care Nicoleta Manea și Alina Peter sunt asociate a fost înființată în august 2022. Două luni mai târziu, Marius Peter declara, pentru presa de specialitate, că el conduce compania și se arăta extrem de optimist, afirmând că „brandul este în plină dezvoltare şi propune clienţilor piese de mobilier premium, alese şi combinate în aşa fel încât să creeze confortul specific unui cămin avangardist".

Firma Noam chiar a fost premiată, în cadrul unei gale cu ștaif la care au participat prietenii familiilor Manea și Peter. Pentru ce a fost premiată? Pentru performanță. Iar performanța s-a văzut la final de an, când firma cu doi angajați Noam Mobili Design a declarat pierderi de... 567.955 lei!

Deși declară la ANAF pierderi colosale, pe site-uri de angajări, soții Manea și soții Peter susțin că oferă salarii de până la 4.000 de euro. Cum sunt plătite aceste salarii, în condițiile în care pe mfinante.ro figurează doar doi angajați... nu se știe!

În timp ce firma a înregistrat în perioada august-decembrie 2022 pierderi colosale, afaceriștii Alexandru și Nicoleta Manea se relaxează pe insule exotice și etalează ceasuri scumpe și mașini de sute de mii de euro. Iar cel care ar putea fi tras la răspundere, în cazul unui faliment, va fi administratorul firmei.

În situația societății Noam Design Group SRL se află multe alte firme ale soților Manea. Conform replicaonline, aceștia dețin mai multe companii, preintre care: The Agency RO SRL, Aenama Investment SRL, Loffice Hub SRL, ANG Rezidențial SRL, ANG Luxury Properties SRL, ANG Real Estate Group SRL, ANG LandMark Real estate SRL și ANG Luxury International SRL.

Poveste cu repetiție

Considerați de Primăria Constanța drept niște investitori serioși, dispuși să ridice un hotel de 15 etaje în Stațiunea Mamaia, patronii ANG Alexandru și Nicoleta Manea au declarat la ANAF numai pierderi care, an de an, s-au dublat sau chiar s-au triplat. La solicitarea societății Monarc Luxury Homes SRL, deținută de Alexandru Costin Manea și Nicoleta Claudia Manea, Primăria Constanța a emis un certificat de urbanism pentru construirea unui complex multifuncțional cu regimul de înălțime 2S+P+12-15E, cu o valabilitate de 24 de luni.

Societatea Monarc Luxury Homes SRL a fost înființată în anul 2020 și are sediul în sectorul 3 al Capitalei pe strada Prigoriilor, numărul 38. Administrator al societății este Alexandru Costin Manea, pe care îl regăsim și acționar majoritar al societății cu 80% din acțiuni, alături de Nicoleta Claudia Manea cu 20% din acțiuni.

În 2020, firma nu a avut angajați și a declarat la ANAF pierderi de 6.598 de lei. În 2021, pierderile s-au dublat, iar în dreptul rubricii „Număr mediu de salariați" afaceriștii Manea au tras linie. Față de 2021, când au înregistrat pierderi de 12.500 de lei, anul trecut pierderile s-au triplat, soții Manea declarând o „gaură" de peste 39.000 de lei și un singur angajat.

Asociatul Marius Peter (mijloc) e pasionat de bautul berii cu prietenii sai.

Acuzați de concurență neloială

Alexandru și Nicoleta Manea, care conduc firma ANG Luxury Properties SRL, sunt citați în fața instanței în cel mai mare dosar de concurență neloială din domeniul afacerilor imobiliare. Cei doi urmează să apară în fața judecătorilor, în calitate de patroni ai firmei ANG Luxury Properties SRL, într-un mega-dosar, în care mai multe agenții imobiliare și site-uri pentru anunțuri sunt acuzate de acțiuni dubioase - fapte care ar fi cauzat prejudicii uriașe unor companii concurente.

Totul a pornit de la modul în care este afișată Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la prețurile apartamentelor, imobilelor etc., afișate pe anumite site-uri de anunțuri imobiliare, iar partea reclamantă - persoană fizică - acuză toate firmele „prinse" în acest mega-dosar că nu „joacă" fair-play în realația cu firmele concurente, astfel încât reușesc să obțină o vizibilitate mai mare.

Reclamantul Seitz Marco Peter a identificat „3 tipuri de pârâți" în cererea de chemare în judecată pe care a formulat-o:

operatorii site-urilor pe care sunt postate anunțurile imobiliare;

agenții imobiliare;

dezvoltatori imobiliari persoane juridice.

Reclamantul precizează că agențiile imobiliare ar promova practici de concurență neloială în calitate de mandatar al agenților economici, respectiv dezvoltatori imobiliari. În consecință, potrivit acestei cereri de chemare în judecată, agențiile imobiliare devin „promotori" ai practicilor concurențiale neloiale.

În acest context, mai susține Seitz Marco Peter, dezvoltatorii imobiliari sunt „beneficiari" ai acestor practici concurențiale neloiale.

Acesta spune, în cererea de chemare în judecată, că - prin astfel de practici - cumpărătorii sunt induși în eroare, apărând „impresia unor costuri inferioare celor reale", iar clienții ar fi „atrași" către firmele „pârâte" și determinați să facă o tranzacție pe care, în condiții normale, nu ar fi făcut-o.

Cine minte?

Pe site-ul oficial al companiei soților Manea există niște informații contradictorii, cu iz de reclamă falsă. În varianta în limba română a paginii „Despre noi", soții Manea susțin că au avut „o performanță de peste 90 de milioane de euro de vânzări totale și 500 de milioane de euro în listări active".

În varianta în limba engleză, cifrele au intrat la apă, așa că nu se știe exact unde au mințit afaceriștii Manea: pe pagina „Despre noi" sau pe „About us".

Conform paginii în limba engleză, „performanța de 90 de milioane de euro" este, de fapt, de 15 milioane de euro, iar cele „500 de milioane de euro în listări active" sunt, de fapt, „150 million euros".

Fratele Nicoletei Manea, în pușcărie

Dani Hotcă, fratele patroanei Nicoleta Manea, care este angajat ANG Luxury Properties, a fost condamnat în urmă cu două săptămâni, la închisoare cu executare, pentru loviri și alte violențe. Numele lui Dani Hotcă apare în dosare penale de conducere fără permis și de amenințare, precum și într-un dosar în care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus confiscarea unor droguri de mare risc. Mai exact, cocaină.

