Cum e Turcu, si Clotilde! Iubesc tradarea amandoi, dar sa vedem cine "zboară"!

Primaria Sectorului 1 condusa de Clotilde Armand de la USR e in centrul atentiei, in ultimul timp, prin scandalul gunoaielor, prin cel al taierii fondurilor spitalelor, asta dupa ce la alegerile locale a fost mare tambalau cu fraudarea voturilor. Armand duce si o "politica de cadre", tinand aproape toti lingaii si incompetentii din primarie. Mai ales ii plac tradatorii.

Am scris cu ceva vreme in urma despre arhitecta sefa din primaria lui Clotilde, care initial il tradase pe fostul edil Tudorache, sarind in barca frantuzoaicei. Oricat s-ar fi gudurat pe langa fosta stipendiata a companiei Egis, arhitecta a zburat cu tot cu masina de lux si cu operatia gastrica. Madame Clotilde a dat-o afara! Trădătorii, insa, sunt un specimen des intalnit la Primaria Sectorului 1.

Un alt exemplu este si Radu Turcu un constațean care in anii din urmă umplea brichetele pe litoral sprijinind marginea unei tarabe ruginite si dezmembrate. Cum-necum ajunge angajat simplu la Ministerul Dezvoltării de unde intr o zi, nefastă, il ia Tudorache, pe atunci primar de sector bucurestean, și il aduce pe post de șef la primăria din Banu Manta. Il aduce, dar nu înainte să-l sune pe ministrul de atunci, Paul Stănescu, supranumit si "tractoristul", care era mare mahar peste județul Olt. Județ pe care îl păstorea cu mana de fier alături de Nea Oprescu, care era omul lui de mare încredere si care azi este președintele Consiliului Județean Olt.

Deci, Tudorache il sună si actualul secretar general al PSD, Stănescu, ii spune sa-l ia fără probleme pe Turcu, ca nu e nici o pierdere. Nu a fost, adevărat, niciuna pentru Ministerul Dezvoltării, dar pentru Tudorache a fost din primele zile un mare fiasco. Brichetarul nostru, Raducu, cum se alinta de unul singur, s-a băgat în seamă de la început cu toți consilierii USR, fiind o slugă perfectă pentru aceștia dar si pentru Leon Paiuș, actualul viceprimar USR al sect 1, turnand tot ce se putea in ideea ca poate, intr-o zi va ajunge Clotilde primar.

Și acea zi a sosit, iar Turcu al nostru, din acel moment, s-a oferit si mai dihai sa faca tot felul de turnătorii - ar fi fost omul un aset deosebit pentru fosta Securitate, pacat ca n-a prins vremurile - mergând până la a face liste cu pesediștii cu carnet de partid sau numai cu simpatii de stânga din Primaria Sectorului 1. Listele ajung întâi la viceprimar, la Leo Paiuș, care le mai "perie" si el in functie de simpatiile sale după care merg la cabinet primar. Si mai apoi oamenii "pleca acasă", cum se zice.

Si cum pe la colturi se mai vorbeste, iar noi avem surse si pe holurile primariei de sector, "gurile rele, dar adevărate" graiesc de doua întâlniri in ultimele doua luni ale lui Raducu Turcu prin Bucuresti cu acel Oprescu, va aduceți aminte, omul lui Stănescu, asta in ciuda relatiilor si miorlăielilor pe langa viceprimarul Paiuș si primarul Armand, pe unde "omul cu brichetele" a tors ca un motan in calduri. Noi nu stim daca e chiar adevărat, dar dacă e așa atunci stiu si useristii ca există niște vorbe celebre: "Iubesc trădarea dar ii urăsc pe trădători!".