Eugen Teodorovici: "Marcel Ciolacu e din nou proaspăt tătic" VIDEO

Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru în guvernele Ponta și Dăncilă, a dezvăluit într-o emisiunea de televiziune că premierul Marcel Ciolacu a devenit din nou tată la vârsta de 56 de ani.

Teodorovici a declarat într-o emisiune de la Canal 33 că liderul PSD a devenit din nou tată. Premierul mai are un fiu, Andrei Filip, în vârstă de 24 de ani.

„Nu dau niciodată într-un om aflat jos, la pământ. Cum nu am dat nici în Florin Cîțu, nu voi da nici în el. Domnul Ciolacu are o problemă și o problemă mare față de Viorica Dăncilă. Dânsul a plecat de la partid, dar așa cum am spus, din păcate, are niște tigăi care zăngăne în spatele domniei sale. Dar eu îi doresc tot binele din lume, mai ales acum că e din nou proaspăt tătic", a spus Eugen Teodorovici.

Intrebat dacă Ciolacu are șanse să câștgie la alegerile prezidențiale, Teodorovici a subliniat că PSD nu va intra în finala pentru prima oară din 1989 dacă premierul va fi candidatul social-democraților.

„I-am urat tot binele din lume, dacă are un Dumnezeu... Uite, a fost acum la Papa, a fost și la Muntele Athos, cine știe! Nu știu unde ar mai putea merge? Poate în Tibet, cine știe! De un botez e posibil să auzim la un alt șef de partid, dar nu la domnul Ciolacu. Acum încă nu! Tot ce face, face foarte bine mascat și asta înseamnă foarte mulți bani. Când ai un eveniment personal și dânsul are câteva... Domnul Ciolacu tot ce face e foarte bine mascat. Când ai un eveniment personal și dânsul are câteva la activ, și populația nu află, presa nu află înseamnă că s-au plătit multe, multe milioane de euro pentru a se ține sub capac!", a mai spus Teodorovici.

Eugen Teodorovici a anunţat în noiembrie 2023 că va candida la preşedinţia României în alegerile din 2024, la conferinţa „Uniţi pentru Naţiune", organizată şi susţinută de Blocul Suveranist Român (BSR).

Coaliția Blocul Suveranist Român BSR îi are în conducere pe Silviu Crăiescu de la Partidul Dreapta Republicană, Ninel Peia de la Partidul Neamul Românesc, Generalul Constantin Onişor de la Partidul Neamul Românesc, Dan Chitic de la Coaliţia pentru Naţiune, Florin Eremia de la Blocul Suveranist Român, Secretarul General Cosmin Vătafu de la Blocul Suveranist Român, Negre Tudor de la Partidul Reformator, Stelian Sima de la Partidul Uniunea Populară Social Creştină şi Mihai Cristian de la Partidul Patria.

"Cu un număr semnificativ de partide unite sub acelaşi steag, Blocul Suveranist Român - BSR reprezintă un fenomen unic în peisajul politic românesc. Platforma adună lideri cu viziuni diferite, dar unite în efortul de a aduce schimbarea. Anunţul lui Eugen Teodorovici despre candidatura sa la preşedinţia României în 2024 adaugă o notă de încredere în abilitatea Blocului Suveranist Român de a propune soluţii consistente pentru problemele ţării", arată un comunicat citat de Agerpres.