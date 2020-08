PSD a plătit zeci de milioane de lei pentru consultanță și sondaje. Două firme au avut legătură cu Vasile Dîncu

PSD a folosit zeci de milioane de lei în ultimii ani pentru a plăti contracte cu firmele de consultanță și cu institutele de sondare a opiniei publice. Două firme care apar în contabilitatea PSD au avut legături cu Vasile Dîncu, devenit de curând președinte al Consiliului Național al partidului.

Printre firmele preferate de PSD pentru sondaje se numără IRES, Avangarde, condus de Marius Pieleanu, un apropiat al PSD și prodecan la SNSPA, sau CURS, deținut de Iosif Buble, patronul siteului Știri pe surse.

Consultanța politică oferită PSD a trecut prin mai multe faze.

Creșterea constantă a subvenției publice începând cu 2016 le-a permis social-democraților să aibă la dispoziție mai multe resurse financiare pentru consultanța politică. Subvenția cumulată a PSD în 2018 și 2019 a fost de peste 230 de milioane de lei (aproape 48 de milioane de euro). Chiar dacă rezultatele din 2019 au fost unele dezastruoase din punct de vedere politic, contractele PSD au fost încheiate pe sume considerabile.

Vasile Dîncu a devenit membru PSD prima dată în anul 2000, pe când conducea un alt institut de sondaje - Metro Media Transilvania- și a fost ministru al informațiilor în Cabinetul Adrian Năstase. Ulterior, Dîncu a fost, fie din interiorul sau din afara PSD, un apropiat colaborator al tuturor președinților social-democrați și fondator al IRES.

A fost un apropiat al lui Liviu Dragnea în perioada în care acesta s-a aflat în fruntea PSD. Prietenia celor doi a fost recunoscută în mod public, iar Vasile Dîncu a fost văzut des în prezența fostului lider al PSD, cu care se sfătuia pe teme politice.

Numele lui Vasile Dîncu a apărut în apropierea PSD și în perioada când partidul a fost condus de Victor Ponta, iar în 2005 s-a aflat l-a consiliat pe Mircea Geoană, ca membru al așa-numitului Grup de la Cluj, în competiția care avea să-l instaleze pe Geoană lider al PSD, învingându-l pe Ion Iliescu.

La Congresul extraordinar al PSD din 22 august, Vasile Dîncu s-a regăsit pe lista lui Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte al Consiliului Național.

Vasile Dîncu: „​Eu nu semnez contracte"

„Eu nu mă ocup de contracte la PSD. Nu am semnat niciodată un contract nici la IRES, nici la PSD. Nu mai am vreo funcție sau părți din IRES. Colaborez cu ei când am nevoie de sondaje să înțeleg ce se întâmplă", a declarat Vasile Dîncu pentru Europa Liberă.

Vasile Dîncu este fondatorul Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), pe care l-a vândut în noiembrie 2015 omului de afaceri Ovidiu Turcu și lui Cornel Hirian cu 4.3 milioane de lei (aproape 900.000 euro). Tranzacția a avut loc înainte ca Vasile Dîncu, susținut de PSD, să intre în guvernul Cioloș în calitate de vicepremier.

Cu toate că Vasile Dîncu s-a retras din institutul de sondare, în ultimul an în care Liviu Dragnea a condus PSD, 2018, s-a încheiat un contract pentru servicii de cercetare sociologică cu IRES în valoare de 1.932.454 lei. Contractul a fost semnat în 6 martie 2018, conform documentelor oficiale ale PSD. Surse din PSD au declarat pentru Europa Liberă că PSD a avut contracte de peste un milion de lei cu IRES și în perioada 2016-2017.

Vasile Dîncu a continuat colaborarea cu PSD și după condamnarea lui Liviu Dragnea, el fiind văzut la sediul din Kiseleff când partidul era condus de Viorica Dăncilă. Și colaborarea IRES - PSD a continuat, institutul de sondare având comenzi din partea social-democraților și în acest an.

O altă firmă care a aparținut în trecut lui Vasile Dîncu este International Brand Consultant, pe care a cumpărat-o în 2009 de la Ștefan Ilie. După 4 ani în care a condus firma și a avut un contract cu Rezervația Biosferei Delta Dunării, Vasile Dîncu a decis în 2013 să o revândă lui Ștefan Ilie.

Firma de consultanță se regăsește pe lista colaboratorilor PSD în epoca Dragnea.

Social-democrații au încheiat în aprilie 2018 un contract cu International Brand Consultant pentru servicii de consultanță politică în valoare de 2.7 milioane de lei. Vasile Dîncu susține că nu mai are vreo legătură nici cu această firmă.

În zona de consultanță, PSD a avut un contract și cu firma familiei Mihălcescu. Carmen Mihălcescu, fostă Moldovan, este deputat PSD și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Servicii de consultanță și comunicare politică în valoare de 1.796.239 au fost plătite în 2018 către Kirchoff Consult SRL pe baza contractului din 16 aprilie.

Firme apropiate de sociologul Marius Pieleanu au încasat de la PSD peste 1.3 milioane de lei, conform documentelor PSD. Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL a încheiat în 2017 un contract, iar alte acte adiționale au fost încheiate în 2018. Valoarea a fost de 1.1 milioane de lei. Contractul s-a prelungit și în 2019, în perioada Vioricăi Dăncilă. Pe baza sondajului realizat de Avangarde s-a luat decizia în Comitetul Executiv al PSD ca Viorica Dăncilă să candideze la prezidențiale.

PSD a decontat și către Psiho Global Consult aproape 250 mii lei pentru servicii de cercetare calitativă - două focus grupuri lunar pe teme ales de comun acord cu partidul.

Contract cu firma lui Asaf Eisin pentru europarlamentarele din 2019

În timpul campaniei pentru parlamentare din 2016, Liviu Dragnea a apelat și la o firmă de consultanți din Israel, condusă de Asaf Eisin.

La începutul anului 2019, PSD a apelat din nou la consultanții israelieni pentru campania de la europarlamentare. Conform unui draft de contract obținut de mainnews, costul pentru tot anul 2019 era de 195.000 de euro fără TVA. Potrivit celor de la mainnews, „banii acopereau cheltuielile pentru analiză și consultanță, cheltuieli de deplasare, cazare și comunicații, nu și costurile legate cu mass media, sondaje sau focus grupuri".

Contractul a fost reziliat de Viorica Dăncilă după ce a preluat puterea în PSD, imediat după condamnarea lui Liviu Dragnea. Consultanții israelieni au fost văzuți ultima dată la sediul PSD din Băneasa în seara când s-au anunțat rezultatele de la europarlamentare.

Firma lui Anton Pisaroglu și datoriile PSD

Dispariția lui Liviu Dragnea din fruntea PSD a adus o nouă echipă de consultanți politici pentru partid. Viorica Dăncilă a mizat pe Anton Pisaroglu, consilierul său onorific de la Guvern, care conduce firma H5 Strategies.

Surse din PSD au declarat pentru Europa Liberă că firmele acestuia au avut un contract care era de aproape două milioane de euro lunar. Anton Pisaroglu a replicat și a spus că valoarea este mai mică, iar partidul nu și-a plătit facturile pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie. Avocații PSD și cei ai lui Anton Pisaroglu negociază sumele pe care partidul trebuie să le plătească. Marcel Ciolacu a precizat că social-democrații vor achita toate facturile legale, adăugând că avocații vor stabili dacă PSD trebuie să achite facturile către firmele lui Anton Pisaroglu.

Consultantul politic a amenințat PSD cu tribunalul și a trimis un executor judecătoresc pentru a notifica partidul. De asemenea, a trimis toată documentația legată de munca prestată pentru partid de firma sa.

„Există și în prezent elemente de branding și identitate pe care partidul continuă să le folosească, deși ele nu au fost achitate", a declarat pentru Europa Liberă fostul consultant al Vioricăi Dăncilă.

Cel care a semnat contractul în numele PSD este fostul secretar general, Mihai Fifor.

Contract cu o firmă apropiată de o deputată PSD

Înaintea alegerilor prezidențiale, pe 14 octombrie 2019, PSD a încheiat un contract cu Avangarde și CURS pentru prestare servicii. Perioadă era de 30 de zile, iar prețul a fost de aproape 300 mii de lei.

Institutul de sondare CURS este controlat de Iosif Buble, care este căsătorit cu deputata PSD Diana Tușa.

Ciolacu merge cu formula Dîncu - Popescu

Schimbarea garniturii din fruntea PSD a dus și la schimbarea echipei de consultanți. Marcel Ciolacu a adus la partid o altă echipă de consultanți, în frunte cu Bogdan Popescu. Cooptarea lui Vasile Dîncu în echipa de conducere a PSD face ca formula de consultanți să fie atributul echipei Dîncu - Popescu.