1.000 lei, respectiv 3.000 de lei: Elevii din Constanta cu media 10 la evaluarea nationala si la bacalaureat, premiati de Guvernul Romaniei

Pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului României din 27 august 2019 s-a aflat şi proiectul privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2019 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019.În temeiul articolului 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare Guvernul României a aprobat acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2019. De asemenea, a fost aprobată acordarea de stimulente financiare în valoare de 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019.Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi art. 2 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2019 Ministerului Educaţiei Naţionale. Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art.1 şi art. 2 şi modalitatea de acordare a acestora se vor aproba prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.„Guvernul României acordă şi în acest an stimulente financiare pentru elevii care au obţinut media generală 10 la examenele naţionale. Susţinem tinerii capabili de performanţe şcolare şi vom acorda stimulente financiare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la Evaluarea Naţională, respectiv 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat. În acest an, vor beneficia de aceste recompense 459 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, respectiv 235 de absolvenţi de clasa a XII-a. Mă bucur că numărul absolvenţilor din acest an care au obţinut media 10 este mai mare decât cel de anul trecut. Îi felicit şi le doresc mult succes în continuare!“, a spus prim-ministrul Viorica Dăncilă.La Constanţa, elevii cu nota 10 la bacalaureat sunt: Daniel Ababei de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Beleşica Sabina Andreea de la Liceul Teoretic „George Călinescu“, Blacioti Mihai de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Ciudin Alexandra de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“, Cojocariu Antonia Raluca de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Cojocaru Andrei Alexandru de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Gyulai Mureşan Iosif Casian de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“, Mihai Elena de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Moraru Elena Victoria de la Liceul Traian, Necula Alexandru de la Liceu Teoretic „Traian“, Postică Roxana de la Liceul Teoretic „Traian“, Rofcea Ioana Despina de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Trifan Cristian Bodgan de la Liceul Teoretic „Ovidius“ şi Ziadin Elif de la Liceul Teoretic „Traian“.Iată elevii cu elevii cu media 10 la Evaluarea Naţională 2019: Andrieş A. Anca Ioana, de la Liceul Teoretic „Traian“, Bărbulescu I. Maria Cristina, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Bechir F. Amela, de la Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu“ din Medgidia, Cătană I. Vlad Gheorghe, de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Cocea Şi. Andra, de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Constantinescu Mp. Delia, de la Școala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand“, Culerda M. Andrei, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Deca A. Ana Ioana, de la Şcoala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu“ din Murfatlar, Grasu S. Costin Alexandru, de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Iani V. Sonia Andreea Ștefania, de la Liceul Teoretic „George Călinescu“, Iordachi C. Ştefania, de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Maraloi M. Ioana, de la Liceul Teoretic „Traian“, Măciucă I. Emma Iulia, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Memet S. Ingrid, de la Şcoala Gimnazială „Spectrum“, Munteanu I. Elena, de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Peagu Lm. Ana-Maria, de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Petcu C. Robert Ștefan, de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Popa LG. Ioana, de la Şcoala Gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, Susan IC. Ioana, de la Liceul Teoretic „Ovidius“, Ştefan GT. Andreea Bianca, de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Teleanu L. Aida-Ștefania, de la Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazu“, Teodoru C. Ana Sophia, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Tudorancia N. Alexia Maria, de la Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu“ Murfatlar, Țancu M. Miruna Gabriela, de la Școala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu“.