1.452 de romani infectați cu noul coronavirus. 160 de noi cazuri au fost confirmate in ultimele 24 de ore

1.452 de români sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei în România, potrivit comunicării oficiale transmise, sâmbătă, de Grupul de Comunicare Strategică al Guvernului. “Până astăzi, 28 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (noul The post 1.452 de români infectați cu noul coronavirus. 160 de noi cazuri au fost confirmate în ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.