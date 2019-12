1 Decembrie. Romania sarbatoreste 101 ani de la Marea Unire. La Multi Ani, Romania!

Este 1 Decembrie, ziua în care tot românul sărbătoreşte Ziua Naţională. Se împlinesc 101 ani de la Marea Unire de la 1918. La ora 11.00 în Piaţa Arcul de Triumf va începe o paradă militară impresionantă la care sunt aşteptaţi să asiste peste 10.000 de bucureşteni. 4.000 de militari vor trece cu mâna în dreptul The post 1 Decembrie. România sărbătoreşte 101 ani de la Marea Unire. La Multi Ani, România! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.