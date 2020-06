1 Iunie/ Alessiah: Mi-ar placea sa fiu mereu copil; uneori, faptul ca o sa cresc ma sperie

Deşi este încă un copil, are vise mari; este conştientă că drumul pe care a pornit în lumea muzicii este presărat cu multă muncă, dar recunoaşte că atunci când faci totul cu pasiune nimic nu este greu. Ea este Alessia Elena Vlad, cunoscută ca Alessiah, o tânără cântăreaţă care, la doar 12 ani, a cunoscut succesul. De 1 Iunie, micuţa artistă a acceptat să spună AGERPRES povestea ei. ''Cred că aşa a fost să fie - să-mi încep cariera muzicală de mică", afirmă ea cu inocenţa copilului care începe să se maturizeze. Alessiah mărturiseşte că şi-a descoperit pasiunea pentru muzică "de la o vârstă fragedă" şi, după o discuţie "mai serioasă" cu mama ei, pe care a avut-o la vârsta de 7 ani, a decis să urmeze o şcoală de canto. "Mi-am descoperit pasiunea pentru muzică chiar de la o vârstă fragedă. Mereu ascultam muzică în maşină cu mama mea şi ştiam toate melodiile pe de rost. La 7 ani, am purtat o discuţie mai serioasă cu mama şi am decis să urmez o şcoală de canto în acest sens. Tata la început a fost împotrivă, dar cu timpul am reuşit să-l conving că asta este ceea ce-mi doresc. După ce l-am convins şi pe tatăl meu, ambii părinţi m-au susţinut la un nivel la care mulţi nici nu speră. Sunt o norocoasă din acest punct de vedere şi multe persoane mă invidiază şi îmi spun că şi-ar dori să aibă şi ei susţinerea necesară din partea părinţilor. Cred că aşa a fost să fie - să-mi încep cariera muzicală de mică", afirmă Alessiah. "Drumul spre celebritate? Încă îl parcurg'' - recunoaşte ea. ''Pot spune că este un drum cu foarte multă muncă în spate şi pasiune, viitorul va decide dacă este vorba şi despre celebritate. Eu consider că dacă nu făceam ce îmi place nu ajungeam atât de departe la 12 ani. Drumul meu continuă şi în muzică, dar şi în şcoală şi copilărie. Până în acest moment, am avut parte de experienţe frumoase în muzică, dar şi în viaţa mea de zi cu zi", spune tânăra artistă. Are şi un exemplu pe care vrea să îl urmeze - Loredana Groza, cea care a inspirat-o prin energia şi emoţiile pe care le transmite pe scenă. "De mică am făcut ore de canto la Atelierul de voce şi muzică al Loredanei Groza, unde am cunoscut-o acum mult timp şi mereu m-au inspirat talentul şi energia ei, dar şi felul în care reuşeşte să transmită emoţiile ei de pe scenă către public", mai spune artista. Ea îşi aminteşte de momentul în care a cântat pentru prima dată alături de Loredana. "Când eram mică, mereu aveam emoţii când urcam pe scenă. Prima oară când am urcat pe scenă a fost la o serbare la şcoală, când am cântat 'Val după val', melodia Loredanei Groza. Pe la jumătatea melodiei, a urcat pe scenă şi a început să cânte cu mine pentru a mă scăpa de emoţii. De atunci m-am îndrăgostit de scenă şi mereu m-a atras publicul", povesteşte Alessiah. Ea este conştientă că trebuie să împace la fel de bine şcoala cu pasiunea ei - muzica. "Faptul că muzica şi şcoala fac parte din viaţa mea în acelaşi timp reprezintă o responsabilitate mare pentru mine, dar reuşesc să mă implic în ambele cât de mult posibil. Nu este foarte greu, mai ales când îţi doreşti să faci ceva, nu o simţi ca pe o obligaţie sau nevoie", mărturiseşte Alessiah. Nu se consideră diferită faţă de colegii ei de la şcoală, este ''un copil ca orice copil''. "Notele mele nu au nici o legătură cu cariera mea muzicală. Încerc pe cât posibil să creez un echilibru între cele două. Nici nu m-am gândit vreodată în această direcţie, la şcoală sunt un copil ca orice copil din clasă sau şcoală. Ar fi incorect să beneficiez de note mai mari doar pentru că am o pasiune mai vizibilă, am şi alţi colegi care practică arte marţiale, călărie, teatru, dansuri şi altele...", arată ea. "Prostioare sau şotii am făcut mereu'', mărturiseşte Alessiah şi povesteşte o întâmplare hazlie petrecută într-un restaurant. "Îmi este greu să aleg. Prostioare sau şotii am făcut mereu. Am fost un copil energic, echilibrat, iar în timpul filmărilor sunt atât de concentrată pe ce am de făcut încât este chiar dificil să comunici cu mine, pentru că efectiv nu mai aud şi nu mai văd nimic. Totuşi, îmi amintesc de o întâmplare hazlie. Într-un concediu, la un restaurant, când părinţii nu au fost atenţi, am schimbat toate numerele de la mese între ele; după ceva timp, chelnerii au devenit foarte agitaţi şi nervoşi....nici acum nu am înţeles de ce?", spune tânăra amuzată. Cel mai fericit moment al copilăriei ei - lansarea primei piese muzicale. "Cel mai fericit moment pentru mine în domeniul muzicii a fost atunci când mi-am lansat prima piesă - 'Sunday'. Eram mândră de tot ce am reuşit să fac împreună cu părinţii şi o echipă minunată. În rest, vacanţele mă fac tare fericită şi faptul că plecam în trei, eu şi părinţii mei. Atât! Iar acele zile de vacanţă sunt un adevărat miracol, suntem doar noi trei şi fericirea", se destăinuie artista. Ea spune că nu are niciun motiv să îi pară rău de ceva din ce a făcut până acum. "Din orice greşeală poţi învăţa ceva", admite Alessiah. Recunoaşte că au fost momente când a întâmpinat dificultăţi, dar nu s-a gândit vreodată să ia o ... pauză. Dacă ar fi să se caracterizeze în trei cuvinte, acestea ar fi - "fericită, liberă şi spontană". "Mi-ar plăcea să fiu mereu copil. Uneori, faptul că o să cresc mă sperie", mărturiseşte Alessiah. Cu toate acestea, ea este încă un copil şi îi place să se joace. ''Mă joc, doar că 'jucăriile' sunt de alt fel; mă joc cu efectele vocale şi instrumentele muzicale'', ne dezvăluie ea. De câte ori se întoarce acasă, o aşteaptă cuminte, într-un colţ, Negruţu - câinele ei de pluş, pe care îl are "din fragedă copilărie". "Când eram mică, îl luam peste tot, dar acum, că am mai crescut, mă aşteaptă cuminte la mine în cameră'', spune artista. ''Păstrez în mine toate amintirile frumoase de când eram mică. Mereu mă distram prin a mă juca cu păpuşile. Şi acum mă joc, doar că 'jucăriile' sunt de alt fel, mai precis mă joc cu efectele vocale şi instrumentele muzicale", îşi încheie confesiunea Alessiah, cea mai tânără artistă din România intrată în portofoliul MediaPro Music & Universal Music România.