1 mai, Ziua Internaționala a Muncii. Origini, semnificații, unde se serbeaza

Ziua de 1 Mai isi are originile in Statele Unite unde, in 1872, 100.000 de muncitori din New York au demonstrat cerand reducerea timpului de lucru la 8 ore. Data de 1 mai apare, pentru prima data, in legatura cu intrunirea, din anul 1886, a Federatiei Sindicatelor din Statele Unite si Canadei (precursoarea Federatiei Americane a Muncii). George Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor si Tamplarilor, a initiat introducerea unei rezolutii care stipula ca „8 ore sa constituie ziua legala de munca ...