1 milion de maști ale Crucii Roșii, oprite in vama, de duminica. Ar fi trebuit sa ajunga la polițiști, pompieri și jandarmi

Transportul, în valoare de 700.000 de euro a fost oprit, duminică, în Vama Otopeni, ca urmare a unor nereguli depistate în documentația importatorului, o firmă din Giurgiu. Reprezentanții Crucii Roșii, instituție care a făcut achiziția pe SEAP, acuză o neînțelegere, dar se bucură că au primit asigurări că măștile vor ajunge la destinație cel târziu The post 1 milion de măști ale Crucii Roșii, oprite în vamă, de duminică. Ar fi trebuit să ajungă la polițiști, pompieri și jandarmi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.