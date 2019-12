10.000 de masini care transportau animale vii au fost verificate in trafic. Ce amenzi a dat ANSVSA

Echipele de specialisti sanitar-veterinari fac zilnic controale pe durata sarbatorilor de iarna, in special la comercializarea produselor alimentare, iar presedintele ANSVSA, Robert Chioveanu, anunta ca acestea vor continua pana in 7 ianuarie. S-au verificat in trafic aproape 10.000 de masini care transportau animale vii, s-au luat probe din produse obtinute din lapte de vaca sau capra si s-au verificat conditiile de depozitare si comercializare a legumelor si fructelor, fiind identificate probe ...