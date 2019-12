10 cladiri remarcabile finalizate in 2019

Anul 2019 a fost unul bogat in noi repere arhitecturale. Cea mai verde centrala electrica din lume, cel mai mare restaurant subacvatic, cea mai inalta cladire din lemn si complexul care gazuieste cea mai inalta cascada de interior din lume si cladirea cu cel mai inalt atrium sunt doar cateva dintre proiectele finalizate in ultimele 12 luni ce merita amintite pe final de an.