10 copii și 7 adulți, toxiinfecție alimentara la Cheile Gradiștei

Zeci de persoane primesc ajutor medical, duminică, în zona stațiunii Cheile Grădiștei, din Brașov, unde se aflau în excursie, transmite Mediafax. Turiștii au între 2 și 60 de ani. Potrivit ISU Brașov, două echipaje SMURD și două ambulanțe SAJ acordă îngrijiri medicale unui număr de 17 persoane, între care 10 copii și 7 adulți, care