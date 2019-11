10 invațatori de nota 10, premiați de Asociația Femeilor de Afaceri Cluj

Cea de-a zecea ediție a Balul AFA a strâns vineri peste 300 de invitați din mediul de afaceri, politic și academic clujean, dornici să contribuie la dezvoltarea proiectelor comunitare, educaționale și sociale ale asociației.

„Educația joacă un rol foarte important în bunul mers al comunității, motiv pentru care am ales să omagiem munca dascălilor clujeni și în acest an. Anul trecut am premiat profesori, iar anul acesta ne-am îndreptat atenția asupra învățătorilor, care, prin vocația și devotamentul lor, își lasă amprenta asupra formării generațiilor viitoare. Dezvoltarea prin educație este și obiectivul pe care îl urmărim prin proiectele educaționale ale asociației, pe care le putem crește tot mai mult datorită donațiilor primite în cadrul Balului Caritabil AFA”, a declarat Mihaela Rus, președinte-fondator AFA Cluj.