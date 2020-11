10 pacienți covid intubați au murit intr-un incendiu la Spitalul Piatra Neamț. Medicul și o asistenta care au incercat sa-i salveze, in stare grava

Zece pacienți intubați în Secția Terapie Intensivă de la Spitalul de Urgență Piatra Neamț și-au pierdut viața, sâmbătă seară, într-un incendiu izbucnit în interiorul secției în care se aflau în total 16 pacienți covid în stare gravă. Cifrele au fost confirmate, la 20.41, de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, în direct la Antena 3. Printre victime […] The post 10 pacienți covid intubați au murit într-un incendiu la Spitalul Piatra Neamț. Medicul și o asistentă care au încercat să-i salveze, în stare gravă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.