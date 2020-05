10 persoane au murit, la Iași, dupa ce au baut spirt

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă după noaptea trecută, când în comunitatea rușilor lipoveni din Stolniceni Prăjescu, o localitate aflată la 70 de kilometri de Iaşi, trei oameni au murit în mai puțin de 24 de ore. Analizele au arătat că cele două femei și un bărbat s-au intoxicat cu alcool metilic. […] The post 10 persoane au murit, la Iași, după ce au băut spirt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.