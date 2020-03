11 decese intr-o singura zi, in Romania. Bilanțul morților din cauza coronavirusului a ajuns la 37

Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 a crescut la 37, după ce autoritățile au anunțat pe parcursul zilei de sâmbătă 11 noi decese, cele mai multe de până acum din România. Țara noastră mai are un record negativ, ultimul deces anunțat fiind al unui bărbat de doar 39 de ani din Ialomița, care nu avea alte The post 11 decese într-o singură zi, în România. Bilanțul morților din cauza coronavirusului a ajuns la 37 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.