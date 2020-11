11 lucruri de care are nevoie fiecare incepator in fotografie

Sunteti interesat sa pasiti in lumea larga si minunata a fotografiei? Ei bine, cu siguranta ati ajuns in locul potrivit! Esentialele unui fotograf nu se limiteaza numai la un aparat foto si unul sau doua obiective. Aceasta lista este conceputa pentru a va ajuta sa incepeti si sa va indreptati in directia cea buna.