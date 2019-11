11 muzicieni reputati in sase concerte la festivalul SoNoRo

Un număr de 11 muzicieni reputaţi vor evolua în şase concerte care vor avea loc în cadrul celei de a 14-a ediţii a festivalului SoNoRo XIV DaDa, în perioada 13-17 noiembrie, scrie Agerpres.

"Săptămâna aceasta, Festivalul SoNoRo DaDa va fi prezent la Cluj-Napoca, iar concertul de deschidere va avea loc miercuri, 13 noiembrie, la Banca Naţională a României. Timp de cinci zile, clujenii sunt invitaţi la şase concerte captivante cu un program interpretat de 11 muzicieni reputaţi. Artiştii care vor încânta publicul clujean sunt violoniştii maghiari Barnabas Kelemen şi soţia sa, Katalin Kokas, Tatiana Samouil, muziciană cu origini moldo-belgiene, clujeanul Francesco Ionaşcu, violistul austriac Peter Langgartner şi violistul şi directorul executiv al Festivalului SoNoRo, Răzvan Popovici, violoncelistul armean Alexander Chaushian, violoncelistul israelian Kyril Zlotnikov, binecunoscutul pianist canadian Louis Lortie, oboistul clujean Adrian Cioban şi chitaristul italian Alberto Mesirca", se arată într-un comunicat transmis, marţi, de organizatori.

Miercuri seară, publicul este invitat la "Concertul Cabaret Voltaire", de la ora 19,00, la sucursala Cluj a Băncii Naţionale a României.



Joi, de la ora 19,00, melomanii sunt invitaţi la Casa Boema, să audieze concertul "Soap Opera", iar vineri la Casa Libertăţii Religioase, în fosta reşedinţă a episcopilor unitarieni şi actualul centru cultural se va auzi concertul "Da, Daaa!!!", prin muzica marilor compozitori Beethoven, Kodaly şi Şostakovici.



În seara de 16 noiembrie, la ora 19,00, este programat concertul "Songs and dances of life", cu intrare liberă, de la Biserica Reformată Calvină.



În ultima zi a festivalului au loc două concerte. "Matinee" are loc duminică, 17 noiembrie, ora 11,00, la Casa Memorială Sigismund Toduţă, iar concertul de încheiere, "Finale: From dawn till dusk" se va desfăşura seara, de la ora 19,00, în Sala Auditorium Maximum din Universitatea Babeş-Bolyai.