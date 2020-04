11 noi decese provocate de coronavirus, in Romania! Bilantul ajunge la 133

133 de persoane au murit în România din cauza coronavirusului. Acesta este noul bilanț anunțat de Grupul de Comunicare Strategică, vineri seară.Internat în 28.03.2020 în SJU Bistrita-Boli Infecțioase , recoltat pentru COVID-19 în aceiași zi, confirmat pe data de 29.03.2020.Data decesului: 03.04.2020Comorbiditati: Leucemie limfatica Cronică std III, Diabet zaharat tip II, HTA std II.Aflat în autoizolare, întors din Elveția în data de 25.03.2020.Internat în 31.03.2020 în SJU Bistrita-Boli Infectioase , recoltat pentru COVID-19 în aceiasi zi, confirmat pe data de 2.04.2020.Data decesului: 01.04.2020Comorbiditati: Diabet zaharat insulinodependentDecedat în 31.03.2020 (găsit decedat acasă). S-au investigat probe necroptice pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Întors din Antalya în data de 20.03.2020.Internat in SJU Galati in 26.03.2020, recoltat pentru COVID-19 în aceiași zi. Rezultat pozitiv în 26.03.2020. Decedat în 3.04.2020.Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Boala hepatica cronica.Internat în SJU Slobozia-ATI în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 1.04.2020, confirmat în aceiași dată. Decedat în 3.04.2020.Internată în SJU Suceava în 19.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020.Decedat în 2.04.2020.Internat în SJU Suceava în 17.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 24.03.2020. Rezultat pozitiv în 25.03.2020.Decedat în 2.04.2020Internată în SJU Suceava în 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Decedata în 2.04.2020Internat în SJU Suceava in 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Decedat în 30.03.2020Internat în SJU Suceava in 29.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 29.03.2020. Rezultat pozitiv în 3.04.2020.Decedat în 30.03.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, CIC , Infarct miocardic in antecedente.Internată în SJU Slobozia-Medicina Interna în data de 31.03.2020 transferată în ATI în data de 1.04.2020.Recoltat pentru COVID-19 in data de 1.04.2020, confirmare în 2.04.2020. Decedată în 3.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA afecțiuni renale.