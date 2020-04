11 paturi pentru pacienti cu COVID-19 vor fi disponibile la sectia ATI a Spitalul de Psihiatrie Brasov

Un număr de 11 paturi pentru pacienţi cu COVID-19 vor fi disponibile la viitoarea secţie de Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, care, după ce va fi funcţională, va deveni suport pentru secţia ATI Covid a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, a anunţat managerul unităţii sanitare, dr. Nicuşor Bîgiu.

Conform unei informări transmise de Consiliul Judeţean Braşov, cu fonduri de la bugetul acestei instituţii s-a realizat achiziţia de aparatură şi echipamente necesară deschiderii noii secţii ATI de la Spitalul de Psihiatrie, pentru pacienţii cu coronavirus, potrivit agerpres.ro.

Astfel, în urma derulării procedurilor de achiziţie la nivelul spitalului, până în prezent, s-au primit 44 de injectomate, 11 infuzomate, 11 aspiratoare de secreţii portabile, un videolaringoscop şi lămpi UV pentru dezinfecţie, iar în termen de două săptămâni, vor fi livrate 11 ventilatoare mecanice.

Consolele de oxigen şi monitoarele de funcţii vitale - necesare echipării paturilor ATI - existau în dotarea spitalului încă înainte de declanşarea acestei crize medicale.

De asemenea, au fost procurate unele consumabile, materiale sanitare şi o parte din medicaţia necesară tratării pacienţilor cu insuficienţă respiratorie.

Totodată, conducerea spitalului a făcut demersuri la Direcţia de Sănătate Publică Braşov pentru avizarea secţiei de ATI şi a solicitat aprobarea schemei de personal necesară.

Potrivit preşedintelui CJ Braşov, Adrian Veştea, la ultimele două rectificări bugetare succesive, Spitalului de Psihiatrie i-a fost alocată, suplimentar, o sumă de aproape 3,8 milioane de lei, pentru a se dota corespunzător rolului pe care îl are, acela de tratare a pacienţilor cu COVID-19.

"Imediat după ce Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov a devenit unitate medicală de tratare a pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, am luat măsuri pentru asigurarea finanţării cheltuielilor determinate de această stare de lucruri. Astfel, în şedinţa de plen din 24 martie, când am aprobat prima rectificare bugetară din acest an, am suplimentat cu suma de 261.100 lei subvenţiile acordate spitalului. La rectificarea din 8 aprilie am alocat alte 3.527.000 lei pentru achiziţia de materiale şi echipamente sanitare, dar şi pentru cazarea personalului medical şi alte investiţii propuse de conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie", a menţionat preşedintele CJ Braşov, în documentul citat.