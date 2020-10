11 percheziții in Capitala și in Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala: prejudiciul este de aproximativ 1,5 milioane de lei

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice al Poliţiei Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac 11 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului online de obiecte de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, prejudiciiul fiind de aproximativ 1,5 milioane de lei, relatează News.ro.

Citește și: STATISTICI Sancțiunile în justiție - pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Toate sancțiunile contestate la ÎCCJ de judecători sau procurori au fost admise

”Din probatoriul administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că 7 suspecţi au săvârşit infracţiuni de evaziune fiscala sub forma ascunderii bunului ori a sursei impozabil ori taxabile si sub forma omisiunii inregistrarii in actele contabile sau in alte documente legale a operaţiunilor contabile efectuate si a veniturilor realizate, venituri ce au fost obţinute din comercializare de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte ce au fost expuse spre vanzare in mediul online, pe site-uri si prin intermediul retelelor de socializare, în scopul sustrageri de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, transmite Poliţia Capitalei.

Citește și: Ministrul Justiției: 'CSM trebuie urgent să elaboreze o strategie de resurse umane coerentă pe termen lung'

Prin activitatea infractionala a fosy bugetului consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 lei. De asemenea 15 persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 3. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.