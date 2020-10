114 ani de la inaugurarea cladirii Tribunalului Judetean Constanta

Se împlinesc 114 ani de la inaugurarea clădirii Tribunalului Județean Constanța.Cunoscut drept „Palat Regal“, Tribunalul era parte integrantă a Reședinței Regale de vară, alături de clădirea actualei Judecătorii Constanța, dar și de clădirea fostei Prefecturi (în prezent, Cercul Militar), toate fiind situate pe strada Traian, din municipiul Constanța.Toate cele trei clădiri sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice din Constanța.Astfel, Tribunalul Constanța (fosta Reședință Regală) are codul CT-II-m-A-02587 și este datat 1904-1906, Judecătoria Constanța (fostul Tribunal) are codul CT-II-m-A-02585 și este datată 1908-1912, iar Cercul Militar Constanța (fosta Prefectură) are codul CT-II-m-A-02586, datarea fiind din 1903-1904.În 1916, la zece ani de la inaugurarea clădirii, în urma ocupării Dobrogei de către trupele germane, bulgare și otomane, Palatul Regal din Constanța devine reședința oficială a feldmareșalului Mackensen și sediul central al administrației militare germane a provinciei.Ulterior, în 1922, Regele Ferdinand și Regina Maria renunță oficial la Palatul Regal din Constanța, iar clădirea intră în administrarea Ministerului Justiției.Pe data de 16 septembrie 1923 a fost inaugurat ca nou sediu al Curţii de Apel Constanţa.