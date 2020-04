12 antreprenori romani ne spun ce se intampla, de fapt, in economie: Cum se supravietuieste si ce se asteapta dupa COVID-19

Romania, ca multe alte tari aflate in plina pandemie, se afla in fata unei duble crize: cea sanitara si cea economica. Pentru cea din urma, statul a luat cateva masuri, unele mai eficiente ca altele, in timp ce mediul privat s-a mobilizat cum a putut mai bine si pentru a da o mana de ajutor (binevenita), si pentru a-si asigura (cat de cat) afacerile.