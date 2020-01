12 carți prezentate la 'Books at Berlinale', iși cauta producatori pentru ecranizare

Douăsprezece cărţi semnate de autori din nouă ţări au fost selectate pentru a fi prezentate, pe 24 februarie, într-un eveniment din cadrul Berlinale Co-Production Market, una dintre cele mai importante pieţe de proiecte cinematografice ce reuneşte producători, agenţi de vânzări, distribuitori şi finanţatori din întreaga lume, potrivit news.ro.

La evenimentul „Books at Berlinale” vor fi prezentate romane din Germania, Turcia, Austria, Suedia, Marea Britanie, Canada, Norvegia, Olanda şi Italia, considerate potrivite pentru ecranizare.

Iniţiat în 2006, „Books at Berlinale” oferă producătorilor de film ocazia de a veni în contact cu cele mai noi apariţii literare, cu editori recunoscuţi internaţional şi agenţi literari care deţin drepturile pentru cărţile prezentate.

Selecţia de anul acesta a fost făcută din 170 de titluri înscrise. Opt dintre cele 12 cărţi sunt scrise de femei.

Volumele abordează probleme sociale, forţe care mişcă societatea, dar vorbesc şi despre copilărie şi despre asasinarea prim-ministrului suedez Olof Palme în 1986.

Cărţile alese pentru „Books at Berlinale” 2020: „When Life was Beautiful Again” (Kerstin Sgonina, Germania), „I Will Never See the World Again” (Ahmet Altan, Turcia), „Mariana Trench” (Jasmin Schreiber, Germania), „Among Wolves” (Alex Beer, Austria), „The Man Who Played with Fire – Stieg Larsson’s Lost Files and The Hunt For An Assassin” (Jan Stocklassa, Suedia), „The Authenticity Project” (Clare Pooley, Marea Britanie), „The American Fiancée” (Eric Dupont, Canada), „Lean Your Loneliness Slowly Against Mine” (Klara Hveberg, Norvegia), „Shark’s Teeth” (Anna Woltz, Olanda), „Surrogates” (Susan Spindler, Marea Britanie), „Winterbees” (Norbert Scheuer, Germania), şi „The Lost Children” (Romina Casagrande, Italia).

Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin va avea loc între 20 februarie şi 1 martie.