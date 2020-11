12 noiembrie - Ziua Geodezului Militar

Cea mai noua provocare pentru umanitate, aparuta in ultimile luni, nu este neaparat rezolvarea chestiunilor legate de Covid-19 - asa cum s-ar crede, desi este o problema prioritara, dar de scurta durata, unul pana la doi ani in viitor - ci cea referitoare la augumentarea creierului. Este ceea ce se defineste a fi "augumentarea umana", adica dezvoltarea abilitatilor cognitive pe baza unui implant in creier, un microcip care "boosteaza" traseele neuronale, ceea ce am putea explica facand o paralela cu "overclockingul" unui procesor de computer.