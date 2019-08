120 de ani de inchisoare in Dosarul Retrocedarilor din Constanta. Cine cere rejudecarea procesului

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a stabilit un nou termen în dosarul în care, fostul primar al municipiului Constanţa, contestă pedeapsa primită în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, respectiv nouă ani de închisoare. Cauza se va afla în atenţia magistraţilor pe data de 27 septembrie.În concret,a formulat o contestaţie în anulare, acţiunea reprezentând în fapt o cale extraordinară de atac prin intermediul căreia se urmăreşte, în cazul nostru, anularea deciziei pronunţate, rejudecarea ori completarea judecăţii în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa.Conform datelor oficiale, decizia din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa a mai fost contestată, alături de, de, condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani,, condamnat la trei ani de închisoare,, condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani şi, condamnat la şase ani de închisoare.Amintim că, în 2005, procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au deschis dosarul penal cu numărul 29/P/2005, în care primarul Constanţei de la vremea respectivă, Radu Ştefan Mazăre, era cercetat pentru modul în care fuseseră restituite terenurile deţinute de foştii boieri ai oraşului şi preluate în timpul regimului comunist. După trei ani de anchetă, în luna octombrie 2008, DNA a trimis dosarul spre soluţionare Curţii de Apel Bucureşti. Potrivit rechizitoriului, prejudiciul a fost estimat la 114 milioane de euro. Acuzaţi: Radu Mazăre, pe atunci primar al Constanţei, Nicuşor Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, şi alţi angajaţi ai Primăriei Constanţa, oameni de afaceri, societăţi, evaluatori şi notari publici. În total, 37 de inculpaţi.În acest dosar, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dictat aproape 120 de ani de închisoare:Radu Ştefan Mazăre: nouă ani de închisoareNicuşor Daniel Constantinescu: cinci ani de închisoare.Constantin Racu: şase ani şi zece luni de închisoare.Daniela Ramona Dospinescu: şapte ani şi şase luni de închisoare.Ion Marica: cinci ani de închisoare.Cristian Talpău: patru ani de închisoare.Nora Alina Chircă: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.Dan Miron: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Bogdan Ghiţulescu: patru ani de închisoare.Răsvan Mircea Tudorache: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.Paraschiva Barbu: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Niculae Nejloveanu: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.Mihai Sergiu Ceacîreanu: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte ani.Bogdan Gabriel Sandu: patru ani de închisoare.Daniel Ene: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte ani.Georgică Giurgiucanu: cinci ani şi şase luni de închisoare. Foarte important, Înalta Curte a trimis spre rejudecare la Curtea de Apel Bucureşti cu privire la infracţiunea de uz de fals, în formă continuată, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969), reţinută în sarcina inculpatului Giurgiucanu Georgică.Emil Dragoş Săvulescu: cinci ani şi şase luni de închisoare.Aurel Jean Andrei: doi ani se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Cristina Budei: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Viorel Pană: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Mihai Camboianu: cinci ani de închisoare.Valentin Gheorghe Ionescu: cinci ani de închisoare.Cristian Borcea: cinci ani de închisoare.Ruxandra Luminiţa Darie: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Marius Puşcaşi: trei ani de închisoare.Puşcaşi Carmen: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Înalta Curte a încetat procesul penal faţă de inculpatul Andrei Sozanski pentru infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată, prevăzută de art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale (pct. F - Rechizitoriu).Graţiela Rusu: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Sanda Gabriela Radu: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Claudia Cealera: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Luminiţa Călătoru: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Silvia Stanciu: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Dima Alin Horaţiu: şase ani de închisoare.