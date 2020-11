122 de institutii publice asteapta oferte la licitatii publicate in jud. Constanta

Conform site-ului, in judetul Constanta, de la inceputul anului pana in prezent au fost publicate pestede achizitii publice.La ora actuala in jud. Constanta sunt peste 122 de anunturi de achizitii la care inca puteti depune ofertele.De exemplu pe domeiul Lucrari Constructii sunt 10 licitatii care asteapta ofertele.Cele mai multe licitatii care au si valoare estimate mare au fost publicate pe domeniile:Una dintre licitatii la care puteti participa este organizata de Spitalul Clinic De Recuperare Medicina Fizica Si Balneologie Eforie Nord. Acestia au in vedere achizitia de aparat radiologie digitala.Valoarea estimata a echipamentului este cuprinsa intre 456.746 RON si 913.492 RON.Data limita pana la care puteti depune oferta este 28.12.2020.O alta licitatie la care va propunem sa participati este organizata de S.C RAJA S.A CONSTANTA si are in vedere reabilitarea statiilor de pompare din judet.Valoarea estimata a lucrarilor este de 34.812.051 RON.Data limita pana la care se poate depune oferta este 25.01.2021.Pentru a fi mereu la curent cu noile achizitii publice va invitam sa vizitati site-ul LICITATIA.RO.