13 bolnavi de coronavirus, internati la spitalul de campanie din Otopeni. Sase dintre ei sunt intubati. Printre pacientii in stare grava se afla si un arestat preventiv care a violat o minora

La Spitalul de Campanie de la Otopeni, aflat in subordinea Spitalului Militar Central numarul bolnavilor de COVID-19 internati a ajuns la 13. Dintre acestia, sase sunt in stare grava si sunt intubati. Cadrele medicale trateaza si un arestat preventiv acuzat ca a violat o minora. Barbatul are COVID 19 si este in stare grava.