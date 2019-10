13 femei decedate in urma naufragiului unei ambarcatiuni

Naufragiu Ambarcatiune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Naufragiul unei ambarcatiuni ce transporta migranti in apropierea insulei italiene Lampedusa s-a soldat cu 13 femei moarte si mai multe persoane disparute. Trupurile neinsufletite a 13 femei au fost recuperate luni dupa-amiaza dupa, din apa marii, au anuntat garzile de coasta italiene. Victimele gasite sunt toate femei, intre care unele insarcinate si, potrivit unor martori, intre persoanele disparute s-ar afla opt copii si alte femei insarcinate. Un numar de 22 de persoane au fost de asemenea salvate si transportate pana in portul din Lampedusa, in Sicilia. Gada de Coasta italiena, a observata la ora 00:15 o mica barca de lemn cu aproximativ 50 de migranti la bord, dar din cauza vremii rele de ...