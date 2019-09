133 de ani de la infiintarea Seminarului Catolic din Iasi

catedrala Romano Catolica iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Data de 29 septembrie 2019 nu este doar ziua in care ii sarbatorim pe sfintii arhangheli si celebram hramul mai multor biserici din Dieceza de Iasi; nu este doar ziua in care ne alaturam Preasfintitului Aurel Perca, marcand cei 20 de ani de cand a fost numit expiscop auxiliar de Iasi..., dar este si ziua in care ne amintim ca in urma cu 133 de ani a fost infiintat Seminarul Catolic din Iasi. Dupa ce, la sfarsitul secolului al XIV-lea si inceputul celui urmator, s-au cristalizat primele forme de organizare teritoriala a catolicilor din Moldova, apar si primele incercari de organizare a unui seminar pentru tineri indigeni: in anul 1591, s-a dorit infiintarea unui seminar pentru clerul ind ...