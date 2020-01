14 ani de la prabușirea primului elicopter SMURD Iași - Ce s-a schimbat in acest timp? Marcel Vela a facut marele anunț

Se împlinesc 14 ani de la prăbușirea primului elicopter SMURD la Iași, iar joi va avea loc o slujbă de pomenire la troița ridicată în fața Aeroportului Iași, în memoria celor patru salvatori care au murit în accidentul aviatic de pe 9 ianuarie 2006, petrecut la aproximativ 10 minute după decolare, scrie Mediafax.

Elicopterul SMURD de tip EC 135, cu număr de înmatriculare 302, s-a prăbușit, în data de 9 ianuarie 2006, în aproprierea Aeroportului Iași, la aproximativ 10 minute de la decolare. Patru persoane, membrii echipajului, au murit și părea să fie, atunci, o lecție. O lecție din care nu s-a învățat nimic, pentru că tragedia s-a repetat pe 2 iunie 2016, când elicopterul SMURD Iași, cu numărul 347 s-a prăbușit, în Republica Moldova, în raionul Haragâș. Și atunci, toți cei patru membri ai echipajului și-au pierdut viața.

În fiecare an, la troița ridicată în fața Aeroportul Iași are loc o slujbă de pomenire a celor patru membri ai echipajului SMURD Iași care s-a prăbușit în apropierea Iașului în 9 ianuarie 2006.

Accidentul s-a produs în jurul orei 9.15, iar în elicopter se aflau pilotul Valentin Stănescu, copilotul Augustin Toma, medicul Liliana Puiu şi asistentul medical Mioara Haută.

În urma impactului cu solul, aparatul a fost distrus în totalitate. Trei dintre scaune, în care se aflau pilotul, copilotul şi medicul, toţi cu centurile de siguranţă puse, au fost aruncate la câţiva metri de locul accidentului. Elicopterul decolase de aproximativ zece minute de pe Aeroportul din Iaşi pentru a efectua un zbor tehnic, iar după impactul cu solul s-a rostogolit pe o distanţă de 30-40 de metri.

Și-au pierdut viaţa dr. Liliana Puiu, de 36 de ani, asistenta Mioara Haută, de 30 de ani, pilotul Valentin Stănescu, de 37 de ani, şi copilotul Augustin Toma, în vârstă de 34 de ani.

„Este o mare tragedie pentru noi, dar trebuie să găsim resurse să mergem mai departe. Atât asistenta, cât şi medicul spuneau că SMURD este a doua lor familie", declara pe 9 ianuarie 2006 Diana Cimpoeșu, coordonatorul SMURD Iași.

În acea zi de luni dimineața, la Iași erau -3 grade Celsius, vânt slab și vizibilitate bună, de până la 5.000 de metri. Directorul de atunci al Aeroportului Iași explica că nu condițiile meteo au fost cele care au cauzat acest accident.

Pilotul elicopterului, Valentin Stănescu, era angajat din 1990 şi avea la activ 1.500 de ore de zbor, dintre care 450 pe acelaşi timp de elicopter cu cel prăbuşit. Pilotul era instructor de zbor de doi ani. Copilotul Augustin Toma era pilot din 1991 şi avea 750 de ore de zbor la activ, dintre care 100 pe acest tip de elicopter.

Cei doi piloţi din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) care au murit în accidentul de la Iași au fost avansaţi post-mortem, de ministrul de resort de la acea vreme. Astfel, pilotul Vasile Valentin Mihai Stănescu a fost avansat post mortem de la gradul de maior la cel de locotenent-colonel, în timp ce colegul său, copilotul Mihai Augustin Toma, a fost avansat post mortem de la gradul de locotenent-comandor la cel de căpitan-comandor.

Potrivit procedurii, imediat după accidentul aviatic de la Iași, elicopterele SMURD au fost ținute la sol și imediat a început o anchetă coordonată de către procurorii Parchetului Militar Iași.

Tot în 2006, reprezentanții Primăriei Iași anunțau, în primele zile de după accident că două străzi din apropierea Aeroportului Iaşi vor purta numele celor două cadre medicale SMURD care au murit în accidentul de elicopter.

Toți cei patru membri ai echipajului de la Iași au fost decorați de președintele Traian Băsescu conferind post-mortem Ordinul „Virtutea Aeronautică” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, căpitanului comandor Toma M. Augustin şi locotenentului colonel Stănescu V. Valentin – Mihai și Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler, pentru dr. Puiu A. Liliana, medic primar medicină urgenţă şi Medalia „Meritul Sanitar” clasa a III-a asistentei Hauta V. Mioara Minodora, asistent medical principal.

Ancheta în acest caz a durat mai bine de cinci ani. În martie 2011, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași au stabilit că motivul prăbuşirii aparatului a fost „dezorientarea spaţială a piloţilor, într-un spaţiu fără repere”. Pe 7 martie 2011 procurorii ieșeni au decis neînceperea urmăririi penale în acest caz.

„Tehnic, elicopterul funcţiona, nu a fost o defecţiune, starea acestuia permitea zborul. În final, după raportul tehnico-ştiinţific s-a stabilit că motivul din spatele prăbuşirii a fost dezorientarea spaţială a celor doi piloţi, într-un spaţiu fără repere. Piloţii aveau calificarea necesară, am avut în vedere toate datele, inclusiv cele meteorologice, iar aceştia au primit acordul de la turnul de zbor. Dacă ar fi existat ceaţă care să nu permită vizibilitate, nu ar fi primit dreptul să zboare de la turnul de control. A fost o consecinţă nedorită, motiv pentru care am şi stabilit că nu există nicio culpă. Nu am înregistrat plângeri după data soluţionării", a declarat, în 2011, corespondentului MEDIAFAX maior magistrat Gheorghe Prelipcean, prim-procuror militar.

Zece ani și șase luni mai târziu, echipa SMURD Iași era din nou în stare de șoc. Pe 2 iunie 2016, elicopterul SMURD Iași cu numărul 347 s-a prăbușit, în Republica Moldova, în raionul Haragâș. Medicul Mihaela Dumea, asistentul Gabi Sandu, piloții Voicu Șocae și Doru Gavril și-au pierdut viața în acel accident aviatic, în timp ce erau într-o misiune de salvare a unui pacient.

Comandorul Doru Gavril era comandant al Unității Speciale de Aviație de la Iași, era încadrat în structuri militare din 1985 și în Ministerul Afacerilor Interne din 2005. Avea 4.181 de ore de zbor experiență pe elicopter, iar pe 2 iunie a fost comandantul echipajului. Copilot în acea misiune a fost căpitan-comandor Voicu Șocae, pilot miliar din 2003 și pilot al Ministerului Afacerilor Interne din 2008, cu o experiență de zbor de 1.480 de ore pe elicopter.

În memoria lor, la Haragâș a fost construit un monument care să le amintească tuturor de sacrificiul făcut de eroii de la SMURD Iași. Republica Moldova a decretat zi de doliu naţional pe 3 iunie în memoria celor patru eroi SMURD.

Pe 1 decembrie 2016, Mihaela Dumea, Gabriel Sandu, Voicu Şocae şi Doru Gavril au fost decoraţi post-mortem cu cea mai înaltă distincţie în stat de către preşedintele Republicii Moldova, prin intermediul Consulului General al Republicii Moldova la Iaşi, de Ziua Naţională.

Iașul rămâne, în istoria modernă, orașul cu are două echipaje SMURD care au murit în accidente aviatice.

La 14 ani de la prima tragedie de la Iași și patru ani de la cea de-a doua, ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat că aeronavele SMURD vor putea efectua intervenții atât ziua, cât și noaptea, după ce patru piloți în rezervă au acceptat să revină în sistem pe posturile de comandant de aeronavă. Astfel, 6 aeronave vor fi disponibile în România.

Potrivit lui Marcel Vela, este vorba despre 4 piloți care vor prelua posturile de comandant pe aeronavă SMURD.

„Elicopterele SMURD din Iași, Arad, Craiova și Constanța să poată executa misiuni de noapte pentru salvarea pacienților sau a celor accidentați. În acest moment, putem anunța cetățeni că în acest semestru vor opera și cele 4 elicoptere de pe aeroport către aeroport. Pe lângă cele din Târgu Mureș și București, iată că vom avea 6 aeronave disponibile pentru a acoperi teritoriul României”, a explicat Marcel Vela.

Ministrul anunță că va propune o inițiativă legislativă astfel încât toate orașele si municipiile din România să-și poată amenaja locuri de aterizare și decolare autorizate: „Să corespundă tehnic inclusiv pentru decolări și aterizări de noapte, astfel încât tot ce ține de sistemul de urgență să fie aproape de cetățean”, a mai punctat ministrul.