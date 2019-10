14 copii au ramas orfani dupa accidentul din Ialomita

Accident Ialomita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accidentul din Ialomita, in cursul caruia au murit zece oameni a lasat 14 copii ramas orfani de mama. Victimele erau din comuna Munteni-Buzau, jud. Ialomita, acolo unde primarul a declarat trei zile de doliu. 14 copii au ramas orfani de mama, dupa moartea celor opt femei. Doua dintre femeile moarte in acel accident cumplit aveau cate trei copii, in vreme ce una dintre ele, Viorica Moise, era vaduva si avea doi copii, amandoi plecati la munca in Anglia. Trupurile neinsufletite ale celor opt femei au fost ridicate duminica la pranz de la morga de rude si duse la Munteni, unde intreaga comuna s-a mobilizat. Alte sapte femei, tot din Munteni, sunt in spital ranite dupa impactul devastator. Soferul microb ...