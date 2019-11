15.000 de deținuți vor sa voteze. Printre aceștia, ar putea vota Liviu Dragnea, Radu Mazare sau Sorin Blejnar

15.000 de deţinuţi şi-au exprimat intenţia să voteze duminică, prin intermediul urnei speciale, conform informațiilor furnizate de Administrația Națională a Penitenciarelor. Printre aceste persoane, s-ar putea afla şi persoanele publice care execută pedepse privative de libertate, cum sunt Liviu Dragnea, Radu Mazăre, sau fostul șef ANAF, Sorin Blejnar. Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis că The post 15.000 de deținuți vor să voteze. Printre aceștia, ar putea vota Liviu Dragnea, Radu Mazăre sau Sorin Blejnar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.