16 inculpati, dintre care un agent de politie si 5 functionari RAR, trimisi in judecata pentru savarsirea a 138 de fapte de coruptie

Ca urmare a cercetărilor efectuate de ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, la data de 12.05.2020, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a întocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpaţi, din care 13 sub control judiciar, pentru săvârşirea unui număr total de 138 de fapte de corupţie şi complicitate la corupţie (luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă).În fapt, aceste infracțiuni au fost săvârșite de un agent de poliţie din cadrul I.P.J. Mureş, 4 funcționari publici din cadrul R.A.R. Sibiu (printre care şi şeful reprezentanţei), 1 funcționar public din cadrul R.A.R. Vâlcea şi persoane civile ce acționau în calitate de complici ai acestora (în legătură cu activități de identificare, omologare şi verificare a stării tehnice a vehiculelor în vederea înmatriculării).Dosarul a avut un caracter complex, care s-a manifestat prin numărul mare al persoanelor cercetate, modurile de operare folosite de acestea şi măsurile de precauție luate de inculpați (ex.: folosirea unor complici, utilizarea unor coduri sau parole pe care le schimbau periodic) pentru a asigura conspirativitatea săvârșirii faptelor şi îngreunarea tragerii la răspundere penală.Săvârşirea faptelor de către inculpaţi a condus la acordarea calificativului ,,bun tehnic” cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice, în mod discreționar, unor vehicule necorespunzătoare tehnic şi a avut drept consecinţă punerea în circulaţie a unor vehicule periculoase pentru traficul rutier, existând astfel premisele producerii unor evenimente rutiere grave, de cele mai multe ori soldate cu victime omenești.De asemenea, s-a reţinut că unele persoane cercetate au susţinut în mod nereal că ar avea influenţă asupra angajaţilor Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu – S.P.C.R.P.C.Î.V. şi că, în schimbul unor sume de bani, ar facilita obţinerea certificatelor de înmatriculare a unor vehicule sau a permiselor de conducere.Cu ocazia cercetărilor, procurorul de caz a dispus măsura asiguratorie a sechestrului supra sumelor totale de 34.240 lei şi 7.795 Euro.Reamintim faptul că, la data de 11.09.2019, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, lucrători din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Anchete, serviciile județene Alba, Arad, Argeş, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureş, Sălaj, Sibiu, Vâlcea, Timiş şi I.P.J. Sibiu – SICE, cu sprijinul S.I.A.S. din cadrul I.G.P.R. şi a mai multor structuri subordonate, a I.J.J. Mureş şi Vâlcea au efectuat un număr de 16 percheziţii domiciliare şi au pus în executare un nr. de 20 de mandate de aducere pe raza judeţelor Sibiu, Vâlcea şi Mureş.De asemenea, în acest dosar au acordat sprijin şi lucrători din cadrul Serviciului Transcrieri Operative, Serviciului Special şi Serviciului Analiza Informaţiilor din cadrul D.G.A. – Structura Centrală, precum şi lucrători din cadrul I.G.P.R. - Direcţiei Operaţiuni Speciale, prin structurile subordonate: Brigada Operațiuni Speciale Alba Iulia, Serviciul Operațiuni Speciale Sibiu şi Serviciul Operațiuni Speciale Vâlcea.