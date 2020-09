16 liceeni de top din Constanta sunt provocati sa aduca schimbare in societate

În perioada 18-20 septembrie, Constanța devine gazda evenimentului “Creatori de viitor - Champions United 2020”, unul dintre cele mai importante proiecte naționale dedicate liceenilor performeri. Evenimentul organizat de Asociația 11even din Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța va avea loc în Parcul Arheologic într-un spațiu special amenajat și cu toate măsurile sanitare și de distanțare luate și va reuni 16 liceeni cu performanțe diverse din oraș care vor lua parte în cele 3 zile de eveniment la sesiuni cu mentori invitați și vor lucra la o idee de proiect care rezolvă o problemă în domeniul educației, apărută ca urmare a pandemiei de Covid-19.Ideea va fi ulterior finanțată cu un buget de până de până la 20.000 RON. Participarea celor 16 liceeni selectați la eveniment este gratuită. Evenimentul se va desfășura vineri, între orele 14:00 – 18:00 iar sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00.Printre elevii selectați se numără Miruna Corina Ilie, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, medaliată anul trecut cu aur la Olimpiada Națională de Matematică și cu argint la cea de fizică, sau Andreea Dobre, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, care pe lângă diverse performanțe educaționale la nivel național, a fost implicată activ ca voluntar în mai multe acțiuni locale de luptă împotriva Covid-19.Alături de participanți va fi și Andrei Cătălin Popa, plecat din Constanța să studieze fizica la UCL (University College London). Andrei vine atât în calitate de alumni Creatori de viitor, dar și de membru fondator al platformei educaționale TeachU.ro, prin care alături de alți tineri olimpici, oferă meditații gratuite elevilor de gimnaziu și liceu din toată țara.Anul acesta, printre invitații evenimentului din Constanța pot fi menționați Daniela Ghițoiu, președintă a Asociației TEAM din oraș, formator național cu o experiență de peste 20 de ani în psihologie educațională, dar și fiul ei, Vladimir Ghițoiu, Absolvent Magna Cum Laude la Universitatea Colorado College (SUA), fost multiplu medaliat cu aur și argint la Olimpiada Națională de Matematica, medaliat cu argint la Olimpiada Națională de Matematică a Italiei, cu peste 100 de premii la concursuri naționale de top în domeniul științelor exacte.Elementul central al celor 3 zile de eveniment îl reprezintă sesiunile „TransForm”, în care se realizează conexiunea între participanți - „creatorii de viitor”, cu „creatorii de prezent” - invitați care pot să fie un model viabil pentru ei, cu valori autentice și care pot răspunde și la întrebări de tipul „De ce să aleg România?” (peste 70% dintre liceenii selectați anual și-au mărturisit intenția de a pleca din țară). La edițiile anterioare, între acești mentori s-au regăsit invitați precum Tibi Ușeriu (ultramaratonist), Doina Hendre Biro (Doctor în Istorie Modernă a Universității Paris IV Sorbonne), Sebastian Văduva (Director Grifftits School of Management), Rareș Pamfil (absolvent al Harvard University, masterand la University of Oxford), Cezar Grigore (Imperial College London), Dan Isai (fondator și CEO al Salad Box), Teodora Migdalovici (The Alternative School of Creative Thinking) și mulți alții.Pe lângă sesiunile live la care pot lua parte cei 60 de liceeni selectați la cele 4 evenimente din acest an, organizatorii vor pune la dispoziția altor peste 100 de liceeni din toată țara posibilitatea de a urmări online aceste sesiuni.Lansat în 2014, proiectul a reunit până în prezent peste 600 de liceeni din peste 60 de localități din România și Republica Moldova. Cei mai mulți tineri din comunitatea “Creatori de viitor” studiază azi la cele mai importante universități din România, Europa și Statele Unite ale Americii.Mai multe detalii despre program: www.creatorideviitor.ro