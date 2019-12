16 oameni raniți și un mort in doua accidente grave petrecute in județul Sibiu

Un șofer care a intrat într-o depășire neregulamnetară a provocat un grav accident de circulație în această dimineață. În localitatea Boița, în județul Sibiu, un șofer a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu o altă mașină al cărei șofer circula regulamentar pe banda sa. Zece persoane între care un copil au fost rănite The post 16 oameni răniți și un mort în două accidente grave petrecute în județul Sibiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.