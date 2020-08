160 de ani de la infiintarea Fortelor Navale Romane. Ziua Marinei Romane, la ceas de sarbatoare. Pandemia a schimbat ceremonia

160 de ani de la înființarea Forțelor Navale Române

Ziua Marinei Române, sărbătorită altfel, în contextul pandemiei cu noul coronavirus

Istoric Ziua Marinei

Prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004 s-a instituit Ziua Marinei Române pe data de 15 august ca sărbătoare comună a marinarilor militari şi civili.