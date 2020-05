167 de cazuri noi de coronavirus la nivel național. Numarul total de infectari ajunge la 16.871

In jungla amazoniana sunt semintele urmatoarei pandemii, spun oamenii de stiinta. Din ce in ce mai multi ecologisti, biologi si epidemiologi isi arata ingrijorarea ca urmatoarea epidemie sau chiar pandemie ar putea veni din jungla amazoniana, pe fondul despaduririi rapide a zonei si a patrunderii oamenilor in regiune.