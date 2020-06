17 organizatii culturale din Romania, finantate cu peste 840.000 de euro prin programul Europa Creativa

Proiecte în care sunt implicate 17 organizaţii culturale din România au primit finanţare de peste 840.000 de euro prin programul Europa Creativă, potrivit site-ului Ministerului Culturii.

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, cu sediul la Bruxelles, a anunţat rezultatele selecţiei de proiecte de cooperare europeană finanţate prin Programul Europa Creativă – Cultura în anul 2020, potrivit news.ro.

Apelul de proiecte lansat anul trecut a fost deschis pentru organizaţiile active în sectoarele culturale şi creative din 41 de state participante la subprogramul Cultura.

Au fost depuse 383 de propuneri la nivel european, dintre care au fost selectate 113, astfel: 93 de mai mică amploare (cu minim 3 ţări participante) şi 20 de mai mare amploare (implicând cel puţin 6 ţări eligibile).

Valoarea totală a granturilor acordate este de 47.127.894 de euro.

România are cea mai mare rată de succes a proiectelor de mai mică amploare depuse anul acesta, respectiv 60%, fiind urmată de Polonia cu 50%, Franţa cu 48,57% şi Spania cu 47,62%.

Şaptesprezece organizaţii din ţara noastră vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil în urma acestui apel de proiecte - 3 dintre ele, în calitate de lideri ai proiectelor de cooperare culturală europeană. Treisprezece operatori sunt implicaţi în proiecte de mai mică amploare, iar patru în proiecte de mai mare amploare. Totalul granturilor UE acordate celor 17 operatori culturali români în această rundă de selecţie este de 848.495 de euro.

Teatrul Dramatic „George Ciprian” din Buzău, coordonator al proiectului „Tele-Encounters: Beyond the Human”, Asociaţia La blouse roumaine IA din Bucureşti, coordonator al proiectului „Giving (Back) the Credit to the Heritage Communities” şi Asociaţia Kasta Morrely din Iaşi, coordonator al proiectului „Fashion Sustainability in the Spotlight, New Trends of Intercultural Learning” sunt liderii români ai proiectelor de cooperare de mai mică amploare.

Alte 10 organizaţii sunt partenere în proiectele de mai mică amploare selectate: Institutul Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, în proiectul „Giving (Back) the Credit to the Heritage Communities”; Complexul Naţional Muzeal Astra din Sibiu, în proiectul „Retold Stories - Sustaining Cultural Memories in Open-Air Museums”; Asociaţia Fapte din Cluj, în proiectul „Play Ground”; Complexul Muzeal Naţional Moldova din Iaşi, în proiectul „ReFresh Plus - Young Art(ist)s Refreshing Heritage Sites and Legends”; Asociaţia Culturală Replika din Bucureşti, în proiectul „Festival of Love”; Ipazia Production SRL din Bucureşti, în proiectul „Co-creating Europe through the Arts”; Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română din Bucureşti, în proiectul „MusXchange 2020-22: Transnational Exchange of Pre-professional Musicians in Support of Innovative Career Development and Audience Engagement”; Librăria Kyralina din Bucureşti, în proiectul „L'Europe des librairies indépendantes”; Asociaţia Tranzit.ro din Iaşi, în proiectul „Cultures for Resilience” şi Asociaţia Romanian Artists Worldwide din Bucureşti, în proiectul „MEWEM EUROPA - Mentoring Program for Women Entrepreneurs in Music Industry in Europe”.

Patru organizaţii sunt partenere în 4 proiecte câştigătoare de mai mare amploare: SC Expresion C&M SRL din Bucureşti, în proiectul „Europavox”; Asociaţia Centrul Cultural Clujean în proiectul „Stronger Peripheries: a Southern Coalition”; Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, în proiectul „People Power Partnership” şi Asociaţia Editorilor din România în proiectul „Aldus Up - Building Bridges in the Book World”.

Deciziile de acordare a granturilor urmează a fi încheiate în următoarele 2 luni, iar proiectele vor putea demara din ultimul trimestru al anului, în funcţie de calendarul acestora.

De la începutul programului, în 2014, şi până în prezent, 6 operatori culturali din România sunt lideri în 8 proiecte de cooperare europeană selectate, iar alte 69 de organizaţii sunt partenere în 94 de proiecte de cooperare coordonate de operatori din alte ţări.

Totalul granturilor UE primite de organizaţiile româneşti implicate în proiecte de cooperare în aceşti 7 ani este de aproximativ 4,7 milioane de euro.