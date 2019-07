17 persoane decedate in urma atentatului din apropierea unui aeroport international - VIDEO

atentat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 17 persoane au fost ucise, astazi, in explozia unui vehicul-capcana in apropierea unui punct de control militar situat la intrarea pe Aeroportul din Mogadishu, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro. "Am vazut vehiculul ostil cand a incercat sa depaseasca alte masini care asteptau in coloana; explozia a avut loc in apropierea Hotelului Afrik", a declarat un reprezentant al serviciilor de securitate, Abdullahi Ahmed. Potrivit bilantului preliminar, 17 persoane au murit in atentat. Atacul nu a fost inca revendicat, dar ar putea fi opera grupului islamist Al-Shabaab, afiliat retelei teroriste Al-Qaida. Daca ti-a placut articolul, te aste ...