177 de spitale si 44 de maternitati desemnate de Ministerul Sanatatii pentru bolnavii COVID-19

Ministerul Sanatatii (MS) a desemnat 117 spitale si 44 de maternitati unde vor fi ingrijiti bolnavii de COVID-19. De asemenea, a fost aprobat Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID-19, anunta insitutia.

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID-19 si Lista spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor reprezinta un document –cadru care instituie pasii care trebuie urmati de managementul unitatilor sanitare si masurile pe care trebuie sa le implementeze pentru izolarea si tratamentul cazurilor COVID –pozitive.

De asemenea, documentul contine reglementari privind modul de folosire a echipamentului individual de protectie (PPE) la nivelul unitatii sanitare, in mod rational si corect, in functie de sectie, personal si tipul de activitate, conform sursei citate.

„Astfel, in contextul COVID-19, echipamentul individual de protectie trebuie utilizat pe baza riscului de expunere (ex. tipul de activitate) si a dinamicii de transmitere a agentului patogen (ex. contact, picaturi sau aerosoli). Tipul de PPE utilizat atunci cand se ofera ingrijiri pacientilor cu COVID-19 va varia in functie de situatie, personalul sanitar si activitatea desfasurata. Personalul medical implicat in ingrijirea directa a pacientilor trebuie sa utilizeze urmatoarele PPE: halate, manusi, masca si protectie oculara (ochelari de protectie sau scut facial)”, precizeaza comunicatul MS.

In mod specific, pentru procedurile generatoare de aerosoli pentru pacientii cu COVID-19 (ex. intubare, ventilatie non-invaziva, traheostomie, resuscitare cardiopulmonara, ventilatie manuala inainte de intubare, bronhoscopie, gastroscopie si recoltarea testelor PCR COVID) personalul medical trebuie sa utilizeze ca protectie, manusi, halate, masti FFP2 si FFP3; de asemenea, se vor utiliza sorturi impermeabile, in cazul in care combinezoanele/halatele nu sunt impermeabile.

„In colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pe baza analizei la nivel local a capacitatilor de ingrijire a pacientilor, a fost elaborata si Lista cu spitalele de suport pentru pacientii COVID – 19 pozitiv care necesita tratament si pentru patologii specifice (ex afectiuni cardiace, ortopedice, etc). Astfel, au fost identificate si desemnate ca unitati suport un numar de 57 spitale/ sectii exterioare/corpuri de cladire, 44 maternitati, 60 spitale si centre pentru realizarea procedurilor de dializa din toate judetele tarii si Bucuresti. In spitale de suport sunt tratate cazuri pozitive la COVID 19 care necesita ingrijiri medicale si pentru alte patologii”, arata sursa citata anterior.

Intr-o prima etapa, spitalele de suport desemnate reprezinta unitati sanitare fara importanta de urgenta, care pot asigura asistenta medicala pentru celelalte urgente medico-chirurgicale. Au fost incluse in reteaua de spitale de suport, unitati municipale/orasenesti si spitale din alte judete preponderent cele cu sectii de Boli Infectioase, precum si spitalele din alte retele, decat ale Ministerului Sanatatii ( Ministerul Transporturilor, Ministerul Apararii Nationale, unitati sanitare private).

“Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor a fost elaborat de specialistii din cadrul comisiilor de specialitate ATI, boli infectioase si specialisti din cadrul Ministerului Sanatatii, pe baza recomandarilor OMS si CE. Am cerut managerilor unitatilor sanitare, dar si directiilor de sanatate publica, serviciilor de ambulanta sa aduca la cunostinta personalului medical si auxiliar, in mod repetat, procedurile ce trebuie urmate in aceasta situatie de criza, toate masurile existente in planul de masuri, in special reglementarile privind masurile de preventie si utilizarea corecta, in functie de expunere, personalului medical, dar si auxiliar”, a declarat Nelu Tataru, ministrul Sanatatii.

Toate unitatile sanitare din sistemul public si privat au obligatia asigurarii acordarii ingrijirilor medicale tuturor pacientilor, in concordanta cu prevederile planului de masuri aprobat. Refuzul asigurarii acordarii ingrijirilor medicale conform atributiilor specifice se sanctioneaza conform prevederilor legale.

Ordinul ministerului Sanatatii este publicat in Monitorul Oficial 263/31.03.2020. Acesta a fost adus la cunostinta managerilor unitatilor sanitare si a directiilor de sanatate publica intr-o videoconferinta condusa astazi de ministrul Sanatatii.

