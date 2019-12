18 oameni intoxicați cu o substanța necunoscuta. Oamenii sunt angajați ai unei ferme de pui din Bihor

Panică la o fermă de pui din Bihor. 18 angajați care se aflau la lucru joi seară au ieșit din hală după ce li s-a făcut rău. Este vorba de fabrica de pui din localitatea Ciumeghiu. Mai multe echipaje medicale au ajuns la fața locului. Oamenii acuzau dureri puternice de cap și dificultăți de respirație. The post 18 oameni intoxicați cu o substanță necunoscută. Oamenii sunt angajați ai unei ferme de pui din Bihor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.