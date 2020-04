186 de cazuri in Constanta: Coronavirus, situatia actualizata. Aproape 9.000 de cazuri confirmate. Peste 2.000 de oameni s-au vindecat

Autoritățile au anunțat noul bilanț al Coronaviruslui în România. Sunt 8.936 de cazuri confirmate până în prezent, din care 2.017 persoane au fost declarate vindecate. Numărul persoanelor ce și-au pierdut viața este de 451, în la Secțiile de Terapie Intensivă sunt internați 261 de paciență. De la ultima raportare oficială de ieri au fost confirmate alte 190 de cazuri noi de îmbolnăvire. În Constanța sunt confirmate 186 de cazuri.Iată datele oficiale:„De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată2.128de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 127de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.Până astăzi, 20aprilie,pe teritoriul României, au fost confirmate8.936de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017au fost declarate vindecate și externate.Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:Nr. crt. Județ Număr de cazuriconfirmate1. Alba 1552. Arad 4103. Argeș 964. Bacău 1135. Bihor 2596. Bistrița-Năsăud 1097. Botoșani 3088. Brașov 3409. Brăila 1810. Buzău 1511. Caraș-Severin 6412. Călărași 4413. Cluj 25914. Constanța 18615. Covasna 15416. Dâmbovița 8217. Dolj 6118. Galați 28719. Giurgiu 10120. Gorj 1721. Harghita 1722. Hunedoara 39223. Ialomița 11924. Iași 15525. Ilfov 18926. Maramureș 5527. Mehedinți 3728. Mureș 29529. Neamț 36830. Olt 1331. Prahova 5232. Satu Mare 4533. Sălaj 2034. Sibiu 17735. Suceava 2.11536. Teleorman 8037. Timiș 37738. Tulcea 3539. Vaslui 6140. Vâlcea 1941. Vrancea 21442. Mun. București 1.023TOTAL 8.936Totodată, până acum, 451 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 190 de noi cazuri de îmbolnăvire.La ATI, în acest moment, sunt internați 261 de pacienți.Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 14.530 de persoane. Alte 42.846 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 98.491 de teste.În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 299 deapeluri la numărul unic de urgență 112 și 803la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 448dedosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii și jandarmiiau depistat, în ultimele de 24 de ore,4.787persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de11.834.677 delei.În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 734cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 422în Italia,196înSpania, 26 în Franța,14în Germania,58 în Marea Britanie, 2în Namibia, 2 în SUA, 3 în Austria, 2 în Belgia, 2 în Indonezia, 2 în Elvețiași câte unul în Argentina, Tunisia,Irlanda, Luxemburgși Suedia.De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 61decetățeni români aflați în străinătate,14 în Italia,15în Franța,19 în Marea Britanie,7în Spania,3 în Germania, unul în Belgia, unul în Suedia și unul în Elveția, au decedat.Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 11au fost declarați vindecați: 7în Franța, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:Până la data de 19 aprilie 2020, au fost raportate 926.333 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.ŢARACAZURI CONFIRMATE DECEDAȚIVINDECAŢI*Italia 175.925 (+3.491) 23.227(+480) 47.055 (+2.128)Spania 191.726 (+3.658) 20.043(+565) 77.357 (+2.560)Franţa 111.821 (+2.569) 19.323(+642) 37.188 (+600)Germania 139.897 (+2.458) 4.294(+184) 88.000 -Regatul Unit 114.217 (+5.525) 15.464(+888) 437 (+23)Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (https://www.ecdc.europa.eu/en)SITUAȚIE GLOBALĂ LA 19 APRILIE 2020CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚIVINDECAȚI*2.281.714 (+84.121) 159.511 (+6.421) 625.001(+26.773)* conform datelorpublicate de către Johns Hopkins CSSE - https://systems.jhu.edu/* dateledinparantezereprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 18-19 aprilie 2020Grupul de Comunicare Strategică“