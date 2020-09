19 septembrie - Ziua mondiala a donatorilor de celule stem hematopoietice

Ziua mondială a donatorilor de celule stem hematopoietice (World Marrow Donor Day - WMDD) este sărbătorită în a treia zi de sâmbătă a lunii septembrie. În 2020, are loc la 19 septembrie şi este marcată în peste 50 de ţări din întreaga lume.

Iniţial a fost marcată ca un eveniment european iar ulterior a fost extinsă la nivel mondial în 2015. Obiectivul marcării acestei zile este de a sensibiliza publicul larg şi factorii de decizie privind importanţa calităţii de donator de celule stem şi a impactului transplantului de celule stem asupra vieţii pacienţilor, potrivit worldmarrowdonorday.org. Anul acesta, această zi va fi marcată printr-un eveniment virtual, în contextul pandemiei de COVID-19, cu scopul de a organiza o acţiune globală pentru a înregistra cât mai mulţi donatori posibili.Ziua mondială a donatorilor de celule stem hematopoietice este susţinută de două organizaţii neguvernamentale The European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) şi WMDA Search & Match (BMDW). Asociaţia Donatorilor Mondiali de Măduvă (WMDA) este o asociaţie responsabilă pentru stabilirea unor standarde consistente şi de înaltă calitate pentru registrele/organizaţiile de donatori ai unităţilor de sânge, măduvă şi cordon ombilical din lume.