2.500 de lei, ajutor de la guvern pentru angajații care au lucrat de la distanța

Persoanele care au lucrat în regim de telemuncă pot primi 2.500 de lei de la Guvern pentru achiziţionarea de echipamente IT. Banii se vor acorda la cererea şi prin intermediul angajatorului, notează Mediafax. Totodată, Guvernul ar putea sprijini salariul celor cărora li s-a redus timpul de lucru plătit. Condiția pentru ajutorul de 2.500 de lei […]