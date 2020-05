2 923 romani din Diaspora, confirmati cu Coronavirus

Un numar de 2 923 de cetateni romani aflati in strainatate au fost confirmati cu noul Coronavirus, informeaza astazi Grupul de Comunicare Strategica.

"In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2 923 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 1 698 in Italia, 561 in Spania, 30 in Franta, 487 in Germania, 87 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia", precizeaza GCS.

Potrivit aceleiasi surse, de la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana in prezent, 103 cetateni romani aflati in strainatate au decedat, dupa cum urmeaza: 31 in Italia, 19 in Franta, 34 in Marea Britanie, 8 in Spania, 5 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia.

Dintre cetatenii romani din diaspora, confirmati cu noul Coronavirus, 22 au fost declarati vindecati: 9 in Germania, 9 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul iDn Tunisia.

Speranta Anghel