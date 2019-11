2 avioane și 52 de salvatori din Romania pleaca in Albania, pentru ajutor la salvarea victimelor cutremurului

România va trimite o echipă de salvare în Albania, formată din 52 de salvatori, care vor ajunge, cu două avioane MapN, în cursul zilei de marți, pentru a ajuta la căutarea celor prinși sub dărâmături. Luni noapte a avut loc un cutremur puternic, de magnitudine 6,3, fiind cel mai mare cutremur din ultimii 30 de The post 2 avioane și 52 de salvatori din România pleacă în Albania, pentru ajutor la salvarea victimelor cutremurului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.