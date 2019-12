2 decembrie 1988. Tragedia navei Sadu. S-a scufundat la cativa pasi de Portul Constanta. Lista mortilor si supravietuitorilor

Ieri, în redacţie, am văzut folderul pentru ediţia din 2 decembrie. Prima amintirea pe care mi-a trezit-o, şi de care am zis: „2 decembrie-cargoul Sadu”.



Am prin dulapuri zeci de notiţe, zeci de pagini scrise de mână, toate culese numai din surse credibile. Unele publicate, altele care, probabil, nu vor fi publicate niciodată.

Cargoul Sadu, pentru cei care doar aud de el, a fost unic, poate, în analele istoriei navigaţiei româneşti.



Unic prin felul în care s-a produs nenorocirea: aproape sub ochii autorităţilor de atunci.



Şi de care mulţi dintre constănţeni am aflat numai a doua zi: pe 3 decembrie 1988, chiar dacă .



Seara de 2 decembrie 1988 avea să devină memorabilă pentru constănţeni, pentru că pe o mare montată, cu valuri de 7-8 metri, cargoul „Sadu” s-a scufundat aproape de capul digului de Nord al Portului Constanța.



Au murit atunci 15 marinari din cei 22 membri ai echipajului.



Vasul plecase pe 1 decembrie 1988 din Portul Galaţi și trebuia să intre în reparații la Constanța.



Dar, din cauza vremii, a doua zi după-amiază, nava și-a schimbat punctul de ancorare, la adăpostul digului de nord.



De aici încolo fiecare spune ce a auzit, ce a aflat pe surse sau din anchete.



Se pare că ancora nu s-a prins bine de fundul mării şi vasul s-a apropiat periculos de dig. Alţii au alte versiuni.



Drept este că echipajul a încercat salvarea navei dar curenţii au fost mai puternici şi au împins vasul spre dig, care s-a izbit în repetate rânduri de stabilipozi.



Din cauza loviturilor cargoul a suferit mai multe avarii care au dus la scufundarea lui.



Numai şapte marinari au reuşit să se salveze.



Iată, în continuare, şi lista celor ce au pierit în naufragiu dar şi a celor ce au scăpat, aşa cum apare în volumul „Amintiri despre o flotă pierdută – Voiaje neterminate“, Constantin Cumpănă, Corina Apostoleanu, 2011, Constanţa, Editura „Telegraf Advertising“.



Au murit sau au fost dat dispăruţi: Sergiu-Lucian Grigorescu, 45 ani – comandant, Aurel Toma, 39 ani – şef-mecanic, Adrian Preda, 25 ani – şef-timonier, Vasile-Cristian Ceauşu, 26 ani – ofiţer electrician, Pavel Şerban, 37 ani – lemnar bord, Laurenţiu Şeuleanu, 20 ani – marinar, Dănuţ-Traian Helici, 27 ani – ofiţer mecanic (dispărut), Iorgu-Sergiu State, 31 ani – ofiţer mecanic (dispărut), Nicola Marian, 22 ani – of. mecanic stagiar, Rotaru Dănuţ-Petruş, 32 ani – ofiţer maritim (dispărut), Nicolae Bocai, 33 ani – şef-mecanic (dispărut), Ştefan Gheorghiu, 40 ani – marinar, Marius Gîrbă, 24 ani – electrician bord, Negeatin Suliman, 30 ani – motorist, Nicola Vasile, 35 ani – bucătar.



Supravieţuitori: Sabin-Sorin Roibu, 34 ani – căpitan secund, Mihail Gîdei, 24 ani – ofiţer punte, Dumitru Simion, 27 ani – timonier, Valeriu Pantelimon, 43 ani – ajutor ofiţer mecanic, Artur Sahaghian, 21 ani – motorist stagiar, Cetin Gani, 22 ani – motorist, Ion Oprescu, 51 ani – strungar bord.